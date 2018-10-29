iPhone XR Satışları Beklenilenin Altında!

Bu ay piyasaya sürülen Apple‘ın X serisinin son üyesi iPhone XR bu yılın oldukça iddialı telefonları arasında yer alıyordu. Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang tarafından elde edilen verilere göre Apple’ın telefonun açılış haftasonunda yaklaşık 9 milyon iPhone XR modelini sattığını ortaya çıkmıştır.

Bu sayı bazıları için oldukça yüksek olarak nitelendirilirken bazı analistlere göre telefonun uygun fiyatlı olmasından dolayı 10 milyondan fazla satış yapması gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle Zhang, Kasım ve Aralık aylarında yeni iPhone’ların üretimine yönelik üretim sayılarını 90 milyondan 88 milyona indirmek zorunda olduğunu söylemiştir. Bunun anlamı da yeni çıkacak iPhone telefonu sayısında azalma olacağıdır.

Satışların beklenilenin altında olmasına ek olarak analist hala Apple’ın, tatil döneminde bir rekor kıracağını beklemektedir. Aynı zamanda iPhone XR modelinin daha yüksek ortalama satış fiyatına sahip olacağını ve 30 Ekim‘de satışa sunulması beklenen yeni iPad Pro ve Macbook modelleri sayesinde 91 milyar dolarlık gelirden daha fazlasına sahip olacağını belirtmektedir.