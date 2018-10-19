iPhone XR Sipariş Tarihlerinde Değişiklik Oldu

iPhone XR ön sipariş tarihleri kısa süre önce başlamıştı. Ancak şimdiden stoklardaki bir çok ürün tükenme derecesine geldi. Toplu siparişler verildiği durumlarda ise Apple şirketi bunu karşılamak için iki hafta bir süre zarfı boyunca erteleme yapacağını bildirdi.

Bu yılın başklarında analizciler en çok talep görecekler listesinde yer alan bu iPhone modelini üst sıralara koymuştu. Yaptıkları analizler sonucunda iPhone XR modelinin fiyatının muhtemelen 749 Dolar civarında olacaklarını belirtmişlerdir. Bu fiyat iPhone XS (999 Dolar) ve XS Max (1099 Dolar) modelleri ile karşılaştırıldığında oldukça uygun bir rakamdır.

ABD’de T-Mobile mağazası zaten telefonun 128GB ve 256GB sarı sürümünü satmaya başladı. Sarı renk seçeneğinin yanında mercan kırmızısı ve kırmızı 128GB modelleri de satışa sunulmuştu.

Gecikme durumlarından etkilenen ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Burada sarı, mercan ve kırmızı 64GB sürümlerini bulmak oldukça zordur. Almanya’da ise sarı 64GB sürümünün tedarik edilmesi için 2 haftaya kadar sürebilmektedir. Ayrıca mercan ve kırmızı versiyonu (64GB bazında), ön siparişin tedarik süresi 2-3 hafta kadar zaman almaktadır. Aynı şey Fransa ve Çin için de geçerlidir. Bunu göz önüne aldığımızda, Apple hayranlarının sarı, mercan ve kırmızı renk seçeneklerini daha çok tercih ettiklerini varsaymak yanlış olmamaktadır.