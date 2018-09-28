Apple iPhone XS ve XS Max‘in akıllı telefonlar arasında en dayanıklı ekrana sahip olduğunu iddia ediyor. Metal ve cam katmanlı dolgunun, paslanmaz çelik kalitesiyle yapılması planlanıyor.

Fazlasıyla iddialı bir durum söz konusu. Peki bunu gerçekten başarabilecekler mi?

Hiçbir kesin cevap olmasa da, XS‘i asfalt üzerine 7 kez düşürüp sonucunda telefonun ekranının kırılmaması olumlu bir işaret veriyor. Özellikle telefonu çok yüksekten düşürmelerine rağmen ekranında bir sorun çıkmadı. Sonuçları değerlendirdiğimizde iddialarının doğru olabileceğini görüyoruz.

Videoyu gördünüz mü? Bu oldukça etkileyiciydi, değil mi? Ancak bu hafta başında gösterilen düşüş testleri tam tersi sonuç verdi.