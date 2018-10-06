iPhone XS Max İnceleme

iPhone X telefonu Apple için sadece bir dönüm noktası değildi. Ayrıca yeni nesil iPhone modelleri için bir temel taşı olduğu düşünülebilir. Şatışa sunulduğu andan itibaren herkesi büyülemeyi başardı ve bir çok kisi bu heyecanın akabininde ise iPhone XS Plus modelini istediğini dile getirmeye başladı. Fakat bu telefonun çıkmamasının ardından Apple bu durumu düzeltmek için iPhone XS Max modelini telafi olarak sunmuştu.

İncelemelerin en başında isme dikkat çekmek gerekir. Çünkü genel olarak Apple’a ait telefon modelleri iki kelime grubundan oluşurken burada iPhone XS Max hem Romen rakamlarını artı Max ekini almıştır. Galiba amaçları kafiyeli bir isim oluşturarak ismi uzatmak olabilir.

iPhone XS Max modeli X Plus isteyen herkes için bir dilek konumundadır. Max modeli devasa bir çerçevesiz 6.5 ” AMOLED ekrana, dünyadaki en hızlı yonga setine, gelişmiş bir çift kameraya, daha yüksek kaliteli ses veren bir hoparlörlere ve Apple’ın bugüne kadar ürettiği telefonlar arasında en büyük bataryaya sahiptir.

iPhone XS modeli kullanıcılara yönelik makul yükseltmeler içermiyordu. Ancak Max modeli çok farklı bir kategoride yer alması gerekmektedir. Daha büyük bir iPhone’un daha pahalıya mal olacağını hemen herkes tahmin etmektedir. Büyük bir devasa ekrana sahip iPhone XS Max en pahalı telefon değildir. Şu anda çok pahalı akıllı telefonlar da vardır. Ancak XS modeline göre XS Max telefonu daha çok satış yapmaya devam etmektedir.

Bu kadar açıklamanın ardından genel olarak iPhone XS Max modeline ait genel teknik özelliklere şöyle bir göz atalım;

Apple iPhone XS Max Teknik Özellikleri

Gövde: Paslanmaz çelik çerçeve, güçlendirilmiş cam ön ve arka, IP68 onaylı su ve toz geçirmeme özelliği. Uzay Gri, Altın ve Gümüş renk seçenekleri.

Paslanmaz çelik çerçeve, güçlendirilmiş cam ön ve arka, IP68 onaylı su ve toz geçirmeme özelliği. Uzay Gri, Altın ve Gümüş renk seçenekleri. Ekran: 1242×2688 px çözünürlük, 458ppi HDR video desteği, 6.5 inç çerçevesiz Süper AMOLED ekran. Altı kanallı bir ortam ışığı sensörü, 3D Touch aracılığıyla Renk Tonu ayarlama desteği.

1242×2688 px çözünürlük, 458ppi HDR video desteği, 6.5 inç çerçevesiz Süper AMOLED ekran. Altı kanallı bir ortam ışığı sensörü, 3D Touch aracılığıyla Renk Tonu ayarlama desteği. İşletim Sistemi : Apple iOS 12

: Apple iOS 12 Çipset: Apple A12 Biyonik çip (7nm) – Hexa çekirdekli 2.49GHz (2x Vortex+4x Tempest) Apple işlemci, dört çekirdekli Apple GPU, 4 çekirdekli Apple NPU 2-gen teknolojisi.

Apple A12 Biyonik çip (7nm) – Hexa çekirdekli 2.49GHz (2x Vortex+4x Tempest) Apple işlemci, dört çekirdekli Apple GPU, 4 çekirdekli Apple NPU 2-gen teknolojisi. Bellek: 4 GB RAM; 64/256/512GB dahili depolama alanı (artırılamaz).

4 GB RAM; 64/256/512GB dahili depolama alanı (artırılamaz). Kamera: Çift 12MP kamera: ilk kamera geniş açılı OIS F/1.8, telefoto kamerası OIS F/2.4. Canlı bokeh efektleri (Portre modu ve Portrait Lightning, ayarlanabilir bulanıklık dahil), 2x zoom, yavaş senkronizasyonlu dörtlü LED flaş, faz algılama ve otomatik odaklama, geniş renk yakalama.

Çift 12MP kamera: ilk kamera geniş açılı OIS F/1.8, telefoto kamerası OIS F/2.4. Canlı bokeh efektleri (Portre modu ve Portrait Lightning, ayarlanabilir bulanıklık dahil), 2x zoom, yavaş senkronizasyonlu dörtlü LED flaş, faz algılama ve otomatik odaklama, geniş renk yakalama. Video kaydı : 2160p@60/30fps, daha geniş dinamik aralıklarla 1080p@30/60/120/ 240fps video kaydı

: 2160p@60/30fps, daha geniş dinamik aralıklarla 1080p@30/60/120/ 240fps video kaydı Selfie Kamerası : BSI sensörü ve HDR modunun yanında 7MP ve F / 2.2 ön kamera, 1080p @ 30 / 60fps video, dijital video sabitleme, Portre modu ve animoji için derinlik algılama

: BSI sensörü ve HDR modunun yanında 7MP ve F / 2.2 ön kamera, 1080p @ 30 / 60fps video, dijital video sabitleme, Portre modu ve animoji için derinlik algılama Bağlantı: Çift SIM desteği, 4G LTE (1 Gbps); Kablosuz ağ a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; Lightning port; A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile GPS; NFC (Apple, NFC etiketi okuma)

Çift SIM desteği, 4G LTE (1 Gbps); Kablosuz ağ a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; Lightning port; A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile GPS; NFC (Apple, NFC etiketi okuma) Batarya: 3,174 mAh batarya, kablosuz şarj (Qi uyumlu)

3,174 mAh batarya, kablosuz şarj (Qi uyumlu) Misc: TrueDepth kamera, stereo hoparlörler, Taptic Engine ile Face ID

Tasarım

Apple iPhone XS Max gayet büyük olduğu ilk andan itibaren fark edilir. Hatta iPhone 8 Plus kadar büyüktür. Ancak sadece daha ince çerçevelere ve daha büyük bir ekrana sahiptir. Ayrıca iPhone X tanıtım etkinliğinden beri en çok beklenen modeldir.

Büyük olmasının yanı sıra bu telefon iPhone XS ile neredeyse aynı yapıya sahiptir. Aralarında ki tek fark; paslanmaz çelik kaplamalı cam çerçeve tasarımına sahip olmasıdır.

Apple bu sene de kayda değer birkaç yenilik yapmıştır. Bunlardan bir tanesi “En dayanıklı ekrana sahip olan akıllı telefonu oluşturmak“. Hem önde ki ekranda yer alan cam hemde arka tarafta ki cam bütün sağlamlık testlerinden geçmeyi başarmıştır YouTube‘da yer bu testler Apple’ın bu konu hakkında yalan haber yapmadığını kanıtlamıştır.

Telefonun etrafını kaplayan bu cam Apple tarafından özel olarak üretilen Corning Gorilla Glass 6‘dır. Bu iki şirket uzun süredir birlikte çalışıyor. Geçen yıl Apple akıllı telefonlarda en dayanıklı camı oluşturmak için Corning şirketine yatırım yapmıştır.

Apple şirketi tüm iPhone’larda istisnasız olarak oleofobik bir ekran kullanmıştır. iPhone XS Max telefonunda da bu ekran kullanılmıştır. Hem ön hem de arka yüzeyin parmak izlerine ve lekelere karşı daha temiz kalmasını sağlayan bu kaplama ile kaplıdır. Bu durum yüzeylerin daha temiz kalmasını ve lekelerin kalıcı hale gelmemesine yardımcı olur. Bu sayede de telefonun temizlenmesi oldukça kolay bir hâl alır.

Apple’ın iPhone X üzerinde geliştirdiği bir diğer şey de su geçirmezliktir. XS ve XS Max modelleri 2 metre derinlikte 30 dakika boyunca dalış için idealdir ve IP68 tarafından da onaylanmıştır. Tuzlu suların yada diğer sıvıların içerisinde kalmak garanti kapsamına girmiyor ancak telefonun daha uzun ömürlü olduğunun bir göstergesi oluyor.

Ön ekranda daha küçük çerçeve sınırı bulunan telefonda çentikli AMOLED bir ekran yer alır. Max’in ekranı 6,5 inçtir ve görünüşü oldukça dikkat çekicidir. Çentik bölümü Face ID, kulaklık ve hoparlör çıkışı ve 7 MP Selfie kamerasını içerir. Üst tarafta yer ala hoparlör diğer X modellerine göre daha iyi bir stereo ses düzeyine sahiptir.

Arkada yer alan kamera yuvasını saymazsak bu model de diğer telefonlara şaşırtıcı bir şekilde benzer görünmektedir. iPhone XS Max aynı XS modelinde olduğu gibi yeni ve geliştirilmiş 12MP geniş açılı kameraya sahiptir. Ayrıca tıpkı iPhone X modelinden yer alan 12MP telefoto kamerasına sahiptir. Dörtlü LED flaş da aynı diğerlerinde olduğu gibi bu telefonda da vardır.

Kablosuz şarj mekanızması camın arkasında gizlidir. Apple bu sarj özelliğinin daha iyi çalıştığını iddia etmektedir. Apple, XS serisindeki şarj yüzeyini genişleterek ansızın sarj kesilmeleri olasılığını daha aza indirmeyi amaçlamıştır.

Genel olarak çift sim destekli üretilen iPhone XS Max‘ta iki adet sim yuvası yoktur. Ancak ikinci sim desteği eSIM destekli bir hat ile kullanabilirsiniz. Şayet hattınız desteklemiyorsa bu durumu kullanmanız sıkıntı olabilir.

Eskisi gibi kulaklık girişlerini bulamazsınız. Ancak EarPod takmak için hala Lightning portunu kullanabilirsiniz. Şayet başka bir çift kulaklık kullanmak isterseniz, şu ana kadarki en pahalı iPhone ile gelmeyen Lightning-to-3.5 mm adaptörünü $ 9 gibi bir fiyat ile almak zorundasınız.

Fiziksel açıklamayı bitirmeden önce, iPhone XS Max’in tam olarak ne kadar büyük olduğuna bir göz gezdirmekte fayda var. Max, 157.5×77.4×7.7 mm bir hacme sahiptir ve ağırlığı 208 gramdır.

Ekran

Apple iPhone XS Max modeli bir iPhone üzerinde mevcut olan en büyük ekrana sahiptir. Samsung yapımı bir 6.5 ” Süper AMOLED ekranı ayrıca Gorilla Glass 6 ekran koruyucusu vardır.

Ekran çözünürlüğü 1242×2688 piksele kadar yükselirken, iPhone X ve XS‘de mevcut olan amiral gemilerinin 458ppi piksel renk yoğunluğuna sahiptir. Ekran hem HDR10 hem de Dolby Vision‘ı destekliyor ve 120 Hz dokunmatik giriş sunuyor.

Tescilli True Tone ayarları mevcuttur. Bu ayar altı kanallı bir ortam ışığı sensörü tarafından etkinleştirilen otomatik beyaz dengesi düzeltmesini sağlar. True Tone algoritması beyaz dengesini, ortam ışığına göre düzelterek beyaz ve gri renk tonlarını netleştirir. Gece Vardiyası (Night Shift) diye adlandırılan mavi ışık filtresi ise apayrı bir özelliktir.

iPhone XS Max maksimum 625 nitlik parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı vaat etmektedir. True Tone ayarları kapalı ve ekran parlaklığı en sonda iken 653 nitlik bir parlaklık ve True Tone ayarları açıkken 645 nitlik bir parlaklık ölçülmüştür. Şimdiye kadar ki OLED ekranına sahip bütün telefonlar arasında en yüksek değerlere sahiptir.

Ekran Testi 100% Parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Oranı Apple iPhone XS 0 660 ∞ Apple iPhone XS Max 0 653 ∞ Apple iPhone X 0 679 ∞ Samsung Galaxy Note9 0 367 ∞ Samsung Galaxy Note9 (Max Auto) 0 658 ∞ Samsung Galaxy S9+ 0 376 ∞ Samsung Galaxy S9+ (Max Auto) 0 631 ∞ Google Pixel 2 XL 0 420 ∞ LG G7 ThinQ 0.225 460 2044 LG G7 ThinQ (Dış Mekan) 0.499 920 1844

Beklenildiği gibi iPhone XS Max ekranı güneş ışığı okunabilirlik mükemmel bir performans sergilemiştir. XS modelinin en yukarıda olması ise onun puanının çok olduğu anlamına gelmiyor. Bu durum ekran boyutu büyürken OLED ekranlarının sınırlanmasından kaynaklıdır. Ancak genel olarak bakıldığında en yeni AMOLED ekranları arasında oldukça yüksek bir puana sahiptir.

iPhone XS Max üzerindeki ekran mükemmel bir renk doğruluğuna sahiptir. Ortalama 1,9 değerinde DeltaE ve maksimum sapma oranında 3.8 olarak ölçüldü. Ancak şaşırtıcı olan şey ise ekranın parlaklığını 1,9 kata kadar düşürdüğünüzde bile ekranın doğruluğunun bu kadar iyi sonuçlar vermesidir.

Batarya Ömrü

iPhone XS Max telefonu Apple’ın bugüne kadar ki bir akıllı telefonda kullandığı en büyük batarya kapasitesine sahiptir. 3,174 mAh kapasiteli bir Li-Ion bataryası vardır. Fakat iPhone XS Max 30 dakikalık bir şarj süresinde telefonun sarjını sadece %18 dolduracak eski model 5V/1A sarj cihazı ile gelmektedir.

Ayrıca iPhone XS Max modeli Qi uyumlu bir Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı ile yapılan bir testte 30 dakika içerisinde yaklaşık %15 batarya doluluk oranına ulaşmıştır.

Telefon USB-C hızlı şarj özelliğini desteklemektedir. Tek yapmanız gereken şey uygun kabloyu (USB-C-to-Lightning kablasunu ortalama 25 Dolar) satın almaktır. Ya da bir MacBook kablosu, Pixel 2 kablosu, ve ya herhangi bir USB-C uyumlu bir şarj aleti ile bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu sayede boş bir pilin %52’sini ortalama yarım saatte şarj edebilirsiniz.

iPhone XS Max batarya testini sonuçlarında tıpkı iPhone XS ve X gibi dengeli bir batarya ömrü olduğu kanıtlanmıştır. Yaklaşık 16 saatlik 3G görüşmesi ve tek bir şarjla 11 saat web taraması yapabiliyor. Ayrıca yaklaşık 14 saat boyunca video izleyebilirsiniz. Bu sıralamaların hemen hepsi iPhone XS puanlamasından yaklaşık bir veya iki saat kadar uzundur. Max modeli normal XS gibi ortalama bir bekleme performansına sahiptir. Bu da 79 saatlik ortalama bekleme süresini göstermektedir.

Hoparlör

iPhone XS Max telefonu iPhone XS, iPhone X ve iPhone 8 modellerinde olduğu gibi stereo ses çıkışı için iki hoparlöre sahiptir. Ancak yeni XS telefonları için bir değişiklik olmuştur. Önde yer alan hoparlör daha da geliştirildi. Bunun sonucunda neredeyse alt hoparlörden çıkan ses kadar yüksek ses çıkışı vermektedir.

Apple, bu kulaklık mekanizmasının arkasında gelişmiş bir hoparlör kullanıyor. Bunun sonucunda alt kısımda yer alan ses kadar yüksek bir ses sağlıyor. Ses daha net hale getirilmiştir. Bas daha derindir. Sonuçlar ise XS modelinden alınan sesten biraz daha yüksektir.

Hoparlör Testi Ses, dB Pembe Gürültü/ Müzik, dB Zilsesi, dB Genel Sonuç Apple iPhone 7 Plus 68.3 72.2 72.9 İyi Google Pixel 2 XL 66.2 70.4 78.2 İyi OnePlus 6 70.2 74.7 70.0 İyi Apple iPhone 7 67.6 73.2 75.7 İyi Apple iPhone X 68.9 74.0 76.2 Çok İyi Samsung Galaxy S9+ 68.4 74.0 80.1 Çok İyi Apple iPhone XS 71.5 75.7 78.9 Çok İyi Samsung Galaxy Note9 71.2 74.9 80.2 Çok İyi Google Pixel 2 70.0 77.0 81.1 Mükemmel Apple iPhone XS Max 70.5 74.0 84.7 Mükemmel Sony Xperia XZ3 71.0 75.4 82.9 Mükemmel Apple iPhone 8 Plus 76.0 74.6 79.0 Mükemmel

Ses Kalitesi

Apple’ın 2018 de çıkarmaya başlamış olduğu serilerde artık Lightning to 3.5 mm ses adaptörüne sahip olunmadığından dolayı ses kalitesini test etmek için iPhone X’in adaptörü kullanılmıştır. Adaptörde yer alan yerleşik DAC ses kartı iPhone XS Max yerine sayılmıştır. Oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Yazılım

Apple iOS 12

Genel olarak en yeni iPhone’lar her zaman en son Apple iOS güncellemesine sahip olarak satışa sunulmaktadır. Bu yüzden iPhone XS Max‘de son sürüm olan iOS 12’ye sahiptir. Haziran ayında piyasaya sürülen iOS 12 Eylül ayına kadar ki çıkan bütün telefonlarda mevcuttur.

iOS arayüzünde gözle görülür çok az değişiklik vardır. Genel olarak ayarlamaların çoğu donanımsal olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl Apple sadece performansa odaklanmaya karar verdi ve etkileyici bir şekilde bunu başardı. iPhone 8 ve X de dahil olmak üzere önceki telefonlara göre performans konusunda oldukça geliştirildi. Sistem uygulamaları daha hızlı çalışır hale geldi.

Apple iOS 12 sürümü grup bildirimlerini, Ekran Saati özelliğini, daha iyi DND modunu, genişletilmiş batarya istatistiklerini, iyileştirilmiş Fotoğrafları, yeni Ölçüm uygulamasını ve birkaç sistem uygulamasında bazı değişiklikler yapmıştır. Diğer özellikler hemen hemen aynı kalmıştır yani standart iOS özelliğindedir.

iPhone XS serisi resmi olarak Ana Ekran Tuşunu ve Touch ID özelliklerinin sonunu getirmiştir. iPhone X Face ID özelliğini tanıtmıştı. Ancak XS serisi bunu daha da genişletti. Yüz kilit sistemi XS modelindeki gibi çalışmaktadır. A12 çipinin ikinci nesil NPU donanımı sayesinde daha hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır.

Apple’ın iOS 12 sürümü Face ID‘ni açmak için yeni bir Alternatif Görünüm seçeneği sunuyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı muhtemelen ikinci bir yüz ifadesi eklemek için bu seçeneği kullanacaktır.

iOS 12 hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Performans

Yeni iPhone XS ve XS Max modelleri Apple’ın ilk 7nm yonga seti olan A12 Bionic tarafından desteklenmektedir. Genel olarak şirket bütün sıralamalarda üst tepelerde yer almak ve performansı artırmak için yeni yonga setleri oluşturmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de A12 Bionic çip seti kullanılmaya devam etmektedir.

A12 Bionic işlemcisinin öne çıkan en önemli özelliği üretim süreci ve saniyede 5 trilyon işlem yapan 8 çekirdekli nöral bir sisteme sahip olmasıdır. Ayrıca A11 işlemcisine göre 600 milyon fazla işlem yapmaktadır.

Her yeni iPhone’un gezegendeki her zaman en hızlı akıllı telefon olması bir gelenek haline gelmiştir. Google‘ın işletim sistemi ile karşılaştırmak gerekirse Apple A12 Bionic yongası bugün sadece en hızlı donanım değil, aynı zamanda 2019 Android yonga setini de devirecektir.

Sonuç olarak bütün test sonuçlarından oldukça yüksek bir puan alarak iyi bir performans sergilemiştir.

Kamera

Apple iPhone XS serisi, iPhone 7, 8 Plus ve X modellerinde olduğu gibi benzer bir çift 12MP (geniş+telefoto) kamera kurulumu vardır. Dörtlü ve çift tonlu LED flaşın yanı sıra çizilmez kaplamaya sahiptir. Kamerayı her türlü zararlı durumdan koruyabilecek safir bir cama sahiptir.

iPhone XS ve XS Max daha büyük piksellere sahip olan 12 MP sensörlü bir ana kameraya sahiptir. 1.4µm, 1,22µm ve odak piksellerini ikiye katlıyor. Telefoto kamerası daha önce olduğu gibi 1.0µm‘lık bir özelliği vardır. Değişiklik yapılmamıştır.

Birincil kamera f/18 objektifli 12MP sensöre, telefoto ise 2.4 objektife sahiptir. Her ikisi de optik olarak dengelenmiştir. Geniş açı kamerası f/1.8 objektif olarak geliştirilmiştir. Şimdi iPhone XS ve XS Max’in ana kamerası 26 mm’lik bir lense (35 mm kamera koşullarında) eşdeğer bir görüş alanı sunuyor.

Kamera sıfır deklanşör gecikmesi için 4 çerçeveli yeni bir görüntü sinyal işlemcisinden yararlanıyor. Yeni bir Smart HDR özelliği var. Bu işlemciye ek olarak daha yüksek dinamik aralıklı tek bir fotoğrafta birleştirilen ara çerçeveleri ve uzun pozlamayı da yakalama özelliğine sahiptir.

Resim Kalitesi

iPhone XS Max ile çekilen gün ışığı örnekleri bir amiral gemisine yakışır niteliktedir. Çok sayıda ayrıntısının yanında gürültü seviyeleri düşük tutuluyor ve dinamik aralık ortalamanın üzerindedir.

Tüm 12MP kamera ile alınan görüntüler güzel bir görünüm ve doğru renkler sunarak oldukça keskin bir fotoğraf yakalamanızı sağlar.

Portre Modu

Portre modu çekim için telefoto kamerayı kullanır. Ancak derinlik oluşturmak için ikinci bir sensör kullanmaz. Bunun yerine yeni ISP ve A12’nin NPU donanımını kullanıyor. Apple hem haritalamanın hem de bokeh etkisinin bundan dolayı daha iyi hale geldiğini söylüyor.

60 fps Özellikte 4K Video Kaydı ve Geniş Stereo Ses

Apple iPhone XS Max telefonu optik olarak bütün görüntüleri stabil bir şekilde yakalar. 60fps özellikte 4K video kliplerin haricinde sinematik video sabitleme özelliği de vardır. 30 fps’lik tüm örnekler genişletilmiş dinamik aralığında olurken, önceki modellere göre bir gelişme vardır. XS Max ayrıca 240 fps’de 1080p video kaydı da yapabilmektedir. Bu modların ve özelliklerin her biri telefoto kamera için de kullanılabilir.

Genel Durum Değerlendirmesi

Apple severlerin XS Max telefonunu oldukça popüler hale getirdiği bir gerçektir. Diğer modellere göre normal fiyat etiketi olmasına rağmen XS modelini oldukça geride bırakmıştır.

Bu durumun en güzel açıklaması ise iPhone XS Max devasa denilebilecek kadar büyük olan 6.5″ OLED ekrana sahip olmasıdır. Apple’ın ürettiği en büyük ekrana ve en yüksek kapasiteli bataryaya, dünyadaki en hızlı mobil çipe, en iyi stereo hoparlörlere, çok yönlü amiral gemisi derecesindeki kameralara sahip olması rakipleri arasında onu ön plana taşımaktadır.

iPhone XS Max Satın Alınmalı mıdır?

Tabii ki pahalı ve depolama seçenekleri de biraz umulanın altında olabilir. Paket açılımında oldukça az aksesuar olmasına rağmen telefonun özellikleri bunları gölgede bırakabilir. Geleceği parlak olan telefon şimdiden bir çok rekora imza atacak potansiyele sahiptir.

Tek endişe ise gelecek aylarda yeni özelliklerin eklenmesi durumunda telefonun fiyatlarında bir değişikliğin olması olabilir. Tabi önümüzdeki aylarda bunları daha net görebileceğiz.

Kısacası fiyatı ne olursa olsun hayal edebileceğiniz şekilde sizlere hizmet verecek bu telefon bir nevi fiyatını da haketmektedir. En yüksek performanslara sahip olan bu cihaz uzun yıllar boyunca korunacak şekilde oluşturulmuştur. Bir defa deneyip görmek gerekmektedir.