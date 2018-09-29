İPhone XS ve XS Max giderek daha fazla insana ulaşırken, tatsız bir şarj sorunu ortaya çıkmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı Apple tartışma portalında telefonlarının Lightning Usb kablosu bağlandığında otomatik olarak şarj olmadığını bildirdi. Bazı durumlarda, telefonu açabilmek ve şarj edebilmek için ekrana hafifçe vurmak gerekli oluyor ya da fişe tak çıkar yöntemi deneniyor.

Ofiste sahip olduğumuz şarj üniteleri ile kendimiz şarj etmeyi denedik ancak hem şarj cihazı ile hem de 29-watt Power Delivery hızlı şarj cihazı ile şarj etmeyi başardık.

Lewis youtube Unbox Therapy kanalında iPhone XS ve XS Max şarj ünitelerini topladı ve onların hepsini denemeye karar verdi. Bunların büyük bir kısmında sorun olduğunu deneyerek bizlere video da gösterdi. Bu arada, kendisinin iPhone X telefonunda bu sorunu çözemedi.

Apple bu durum için henüz bir açıklama yapmadı ancak #chargegate’in çevrimiçi momentum kazanmasıyla, belki de bir açıklama kaçınılmaz olarak gelecek. Bir güncelleme ile kullanıma sunulması ve kolay bir yazılım düzeltmesi gerektiği söyleniyor.