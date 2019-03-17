iPhone XS vs Mate 20 Pro vs Galaxy S10 vs P30 Pro Karşılaştırma

Apple iPhone XS vs Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy S10 vs Huawei P30 Pro modellerini karşıkaştırdık. En çok satan akıllı telefon markalarının en iyi amiral gemisi modellerini detaylı inceledik ve kıyasladık. Sizce hangi akıllı telefon galip gelmiştir?

Apple iPhone XS

İlk olarak Apple‘ın iPhone XS modeli ile başlayalım. Geçtiğimiz yıl ekim ayında satışa sunuldu ve bir önceki yıl tanıtılan iPhone X modeli FaceID ile çentikli tasarımı sayesinde oldukça başarılı bulunmuştu. XS modeli ise aynı tasarım ve neredeyse aynı özellikler ile aslında bir yükseltme.

Günümüzde iPhone XS tüm telefonlar arasında en yüksek fiyata sahip olan model. 64 GB Dahili hafızaya sahip versiyon için 8.700 TL‘yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Belkide bu fiyat yapısı rakiplerine göre en önemli handikap. Bizce de öyle :)

iPhone XS, 64 GB Dahili depolama ve 4 GB RAM kullanıyor. Fakat IOS cihazlarındaki RAM ile Android işletim sistemi kullanan cihazları karşılaştırmak çok mantıklı olmaz. XS’in ayrıca 256 GB ve 512 GB versiyonları da bulunuyor.

XS’te anakart olarak Apple A12 Bionic kullanılıyor ve oldukça hızlı. Antutu puanı 363.525 Puan olarak açıklandı. Şu an ki en yüksek antutu puanı iPhone XS’e ait durumda.

Akıllı telefon arka tarafta 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) çift kamera kullanıyor ve 2160p@60fps (4K) video kaydı ve 1080p@240fps yavaş çekim yapabiliyor. Ön tarafta ise 7 MP (f/2.2) çözünürlükte tek kamera kullanıyor. Ayrıca yüz tanıma ve animojiler için Trudept adını verdiği farklı bir 3d tarama sistemi kullanıyor.

143.6 x 70.9 x 7.7 mm ölçülerinde ve 177 gram ağırlığa sahip telefon paslanmaz çelik çerçeve malzemesi ve cam arka tasarımdan oluşuyor.

Kablosuz ve hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonun 2.716 mAh bataryası bulunuyor. (Bataryada da ios ve android arası karşılaştırma yapmak çok doğru olmaz) Bu batarya ile tam gün kullanım yapabiliyorsunuz.

Super AMOLED ekran teknolojisini kullanan XS’in 1125 x 2436 piksel çözünürlüğü 463 PPI değeri ve 81.1% ekran/gövde oranı bulunuyor. Son olarak telefonun Dxomark’tan aldığı ortalama puan 105 olarak açıklanmış.

Diğer özellikleri arasında IP68 suya ve toza dayanıklılık, yapay zeka ve animoji bulunuyor. Bu arada 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor. Ayrıca bkz: Yapay Zekaya Sahip Akıllı Telefonlar

Huawei Mate 20 Pro

Mate 20 Pro, çıktığı günden beri adından çok söz ettirdi ve üstün fotoğrafçılık yetenekleri ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Mate 20 Pro 2018 Kasım ayında satışa çıktı ve büyük başarılara imza attı. Şu anda bu akıllı telefonu 6.200 TL‘ye alabiliyorsunuz.

Huawei‘nin iki farklı amiral gemisi modeli var. Bunlardan biri Mate serisi ve bir diğer P serisi. Mate 20 Pro’nun pek çok özelliği var ve biz sadece öne çıkan ve önemli teknik detaylara ağırlık vereceğiz. Dilerseniz buradan tüm teknik detaylarına ulaşabilirsiniz.

Mate 20 Pro, Tıpkı iPhone X‘de olduğu gibi çentikli bir tasarıma sahip. 6.39″ OLED ekranı 1440 x 3120 Piksel çözünürlük, 87.9% ekran/gövde oranı ve 538 PPI değeri sunuyor. Emotion UI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 (Pie) işletim sistemi kullanıyor.

Huawei‘nin kendi üretimi olan ve en güncel versiyonu HiSilicon Kirin 980 işletim sistemini kullanıyor. Bu işlemci 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile destekleniyor. Bu donanım yapısı bu telefonun Antutu’dan 307.059 Puan almasını sağlamış. 4.200 mAh bataryası kablosuz ve hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca bir ilk olarak bu telefon ile kablosuz olarak başka telefonları şarj edebiliyorsunuz.

Mate 20 Pro‘da tam 3 adet arka kamera var. 40 MP (f/1.8) + 20 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4) çözünürlükte ve 2160p@30fps (4K) video kaydı ile 1080p@120fps yavaş çekim modları bulunuyor. (Ayrıca 720p@960fps çözünürlükte yavaş çekim modu da var) Ön tarafta ise 24 MP (f/2.0) çözünürlükte tek kamera bulunuyor. Arka kamera sistemi Dxomark’tan 109 puan almış. Ön kamerası ise 75 ortalama puana sahip. Dxomark’a göre şu ana kadar satışa çıkmış tüm telefonlar arasında kamerası en iyi akıllı telefon Mate 20 Pro olmuş. Ayrıca bkz: En iyi Android Telefonlar

Diğer özellikleri arasında IP68 suya ve toza dayanıklılık, tabii ki yüz tanıma sistemi, ekran üzerinde bulunan bir parmak izi okuyucu, yapay zeka ve USB Type-C çıkış bulunuyor. Bu modelde de 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor.

Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı ve biri 5G destekli 4 farklı akıllı telefon modelini tanıttı. Bu modellerin tamamı S serisi adı altında çıktı ve S10, S10 Plus, S10e ve S10 5G isimlerini aldılar. Samsung ayrıca bir sürpriz yaparak Galaxy Fold adında katlanabilir bir akıllı telefonu tanıttı.

Galaxy S10‘un özelliklerine dönecek olursak 6.600 TL gibi uygun bir fiyat yapısı ile satışa sunuldu. Ayrıca Samsung bu telefonlardan birini alana bir de kulaklık hediye ediyor. (Kulaklığın fiyatını da düşündüğünüzde oldukça uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim)

Galaxy S10, Ülkemizde Samsung’un kendi üretimi olan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9820 işlemci ile satışa sunuldu. ABD ve bazı ülkelerde Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile satışa çıktığını da belirtelim.

S10’da 128 ve 512 GB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği ve 8 GB RAM bulunuyor. Ayrıca bir microSD kart ile bu hafızayı arttırabiliyorsunuz.

Galaxy S10 serisinin kameraları da oldukça başarılı. 12 MP (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2) çözünürlükte 3 arka kameraya sahip. Bu kameralar 2160p@60fps (4K) video kaydı ve 1080p@240fps, 720p@960fps çözünürlükte yavaş çekim video kaydı yapabiliyor.

Ön tarafta ise 10 MP (f/1.9) tek kamera kurulumu bulunuyor. (S10 Plus modelinde ise çift ön kamera mevcut). İşin ilginç tarafı bu telefonun öm kamerası 2160p@30fps yani 4K video kaydı çekebiliyor. Diğer ön kamera özellikleri arasında Geniş Açı (80°), Dual Pixel PDAF, Auto HDR, Portre Modu, 1.22µm Piksel yer alıyor.

Samsung’un bu modeli antutu’dan tam 340.345 Puan almış. Dxomark ortalama puanı ise 109 ve Huawei amiral gemilerinin ardından 3. sırada listeye girmiş. Yani iPhone XS‘den daha iyi fakat Mate 20 Pro‘dan daha kötü bir kamera performansı bulunuyor.

Galaxy S10’da tıpkı Mate 20 Pro’daki gibi kablosuz olarak başka telefonları şarj edebiliyor. 3.400 mAh bataryası 15 Watt kablosuz ve hızlı şarj olabiliyor.

S10’un belkide en başarılı olduğu şey ekranı. Samguns ilk defa Dynamic AMOLED diye bir ekran teknolojisi kullanıyor. Bu ekran 6.1″ boyutunda ve 1440 x 3040 Piksel çözünürlüğünde. Ayrıca 550 PPI değerine ve 88.3% ekran/gövde oranına sahip. Kamera kurulumu bu ekranın sağ üst köşesinde ve bir yuvarlağın içerisinde. Bu kamera sistemine Samsung Infinity-O Display adını vermiş.

Galaxy S10‘un diğer özellikleri arasında IP68 suya ve toza dayanıklılık, yapay zeka, yüz tanıma sistemi, ekran üzerinde parmak izi okuyucusu, Infinity-O Display tasarım ekran ve USB Type-C çıkışı bulunuyor. Diğer telefonların aksine bu telefonda 3.5mm kulaklık çıkışı bulunuyor.

Huawei P30 Pro