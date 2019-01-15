Akıllı telefonların hayatımıza girmesi, bazı teknolojilerin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Bu şekilde akıllı telefonların son verdiği teknoloji ürünlerinden birisi de müzik çalarlar oldu. Artık harici olarak müzik çalarların kullanımından çok, akıllı telefonların bu görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Hatta son dönemde giderek yaygınlaşan müzik servisleri, akıllı telefonların bu alanda çok daha öne çıkmasını sağlamaya başladı.

Tüm bu servislerin getirdiği bazı şartlarda yok değil. Çevrim içi olmadan müzik dinleyememe ya da Spotify gibi servislere belli ücretler ödeme gibi şartlar var. Peki hem ücret ödemeden hem de sürekli çevrim içi olmadan müzik dinlemek mümkün mü? iPhone’da İnternetsiz Müzik Dinleme konusu üzerinden Apple kullanıcıları için alternatiflerin neler olduğundan söz edeceğiz.

iPhone’da İnternetsiz Müzik Dinleme Uygulamaları

Android işletim sistemine göre biraz daha farklı bir yapıda olan iOS işletim sistemini kullanan iPhone akıllı telefonlarda, internetsiz müzik dinlemek için en iyi yöntem uygulamalardan yararlanmak.

iPhone’da İnternetsiz Müzik Dinleme uygulamaları sayesinde hem kendi müzik listelerinizi oluşturabilir ve kolayca kontrol edebilirsiniz hem de çevrim dışı olarak müzik dinleyebilirsiniz. iPhone’da İnternetsiz Müzik Dinleme için kullanabileceğiniz uygulamalardan söz edelim.

Noon Pacific Uygulaması

Genel olarak SoundCloud sistemini kullanan uygulamalardan biri olan Noon Pacific, basit bir arayüze sahip buna karşın kapsamlı uygulamalardan bir tanesi. Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan uygulama, sürekli olarak yeni çalma listeleriyle öneriler sunmakta.

Spotify entegrasyonu yapabildiğiniz Noon Pacific, bu entegrasyon sonrasında müziklerinizi indirmenize de izin veriyor. Tabii ki bunun için Spotify Premium hesabınızın olması gerekiyor.

Bravo Music Play

iOS için geliştirilmiş müzik uygulamalarından biri olan Bravo Music Play, kullanıcıların video kliplere kadar indirme yapmasına izin veriyor. Beğendiğiniz müzikleri klipleriyle beraber indirebileceğiniz gibi direk ses dosyası olarak da indirme yapabiliyorsunuz.

Bravo Music Play tarafından sunulan indirme ayrıcalığı, internetsiz müzik dinleme keyfine varmanızı sağlıyor. İndirdiğiniz müzikleri çevrim dışı olduğunuz zaman da dinleyebiliyorsunuz.

iPlay Çevrimdışı Müzik Çalar

Yine internetsiz müzik dinleyebileceğiniz uygulamalardan birisi de iPlay. Fakat iPlay uygulamasının durumu biraz daha farklı. Benzer uygulamalarda olduğu gibi iPlay uygulamasında da doğrudan müzikleri indirme gibi bir durum söz konusu değil.

Bunun yerine müzik aktarması sunuluyor demek daha doğru olacaktır. Cloud müzik dinleme uygulaması olarak gösterebileceğimiz uygulama, Google Drive gibi bulut depolama servislerinden müziklerinizi aktarmanızı sağlıyor. Aktardığınız bu müzikleri de istediğiniz zaman çevrim dışı olarak dinleyebiliyorsunuz.

GO Müzik

iPhone’da İnternetsiz Müzik Dinleme uygulamalarından bir diğer olan GO Müzik, iPlay uygulamasına oldukça benzemekte. Yine bu uygulamada da Cloud servisler üzerinden müzik yüklemesi yapabiliyorsunuz.

Google Drive, Dropbox, OneDrive servisleri üzerinden müziklerinizi yükleyebileceğiniz gibi, WİFİ Transfer özelliğini kullanarak da istediğiniz müzikleri uygulama içerisine atabiliyorsunuz. Sonrasında internetsiz müzik dinleme özelliğini kullanmak mümkün oluyor.

Spotify Premium

Aslında listemizde ücretsiz uygulamalardan söz ettik ancak diğer tüm müzik uygulamaları bir yana, ödeyeceğiniz düşük bir abonelik ücretiyle beraber Spotify müzik uygulamasını da kullanmanız mümkün. Uygulamanın Premium aboneliğini aldığınız zaman, istediğiniz müziğe ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca seçtiğiniz müzikleri indirmenize de izin veriliyor. Sonrasında sadece Spotify hesabınıza girerek çevrim dışı olsanız bile bu müzikleri dinleyebilirsiniz. İnternetsiz müzik dinleme konusunda yardımcı uygulamalar arasında gösterebileceğimiz uygulama, yine en ünlü servisler arasında yer alıyor.

Tubidy

Yine Tubidy uygulaması da müzik dosyalarını indirebileceğini bir uygulama. Sadece ses olarak değil video olarak da istediğiniz şarkıları indirmenize izin veren uygulama, çok kolay bir arayüz kullanıyor ve popüler şarkılar için oluşturulmuş olan özel listeler de var.

Music Cloud Offline

Hem çevrim içi hem de çevrim dışı kullanılan uygulama, Cloud tabalı uygulamalardan bir tanesi. Spotify ve Apple Music için iyi alternatif olabilecek uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

İnternet olmadan müzik dinleme konusunda iPhone kullanıcılarına önerebileceğimiz uygulamalar bu şekilde. Siz de yorum bölümünden uygulama önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz.