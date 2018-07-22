iPhone'da Silinen Rehberi Geri Getirme Nasıl Yapılır?

iPhone’unuzdaki kişileri kaybetmek bir felaket olabilir. İster büyük bir iş ile alakalı kişini numarası isterse potansiyel bir sevgili olsun rehberler hayati önem taşırlar. Hatta uzun zaman sonra çağrı yapmak istediğiniz eski bir arkadaşınız da olabilir. Kişiler uygulamasını açtığınızda bomboş bir alan görürseniz bu hiç de iyi bir şey değildir.

Yine de tüm rehberiniz aslında kaybolmaz. Telefonunuz otomatik olarak bu önemli numaraları yedekler veya yedeklenmemiş olsa bile uzman üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla geri alınması mümkün olabilir.

Bu makalede iOS’ta silinen rehberinizi nasıl geri alacağınızı üçüncü parti yazılımlar kullanmadan gösteriyoruz.

iCloud Kullanarak Kişileri Geri Yükleme

Kaybolan kişileri kurtarmanın en kolay yollarından biri şüphesiz iCloud aracılığıyla bunu yapmaktır. Ne sunabileceğini görmek için iCloud özelliğini nasıl kuracağımıza bakın.

Kişinin kaldırıldığı noktadan itibaren mevcut tüm bilgilerini silmişseniz tam bir yedeği geri yüklemek yerine Apple iCloud.com aracılığıyla kişileri, takvimleri, anımsatıcıları veya Safari yer imlerini geri yüklemenizi sağlar.

Bunu yapmak için Mac veya PC’nizdeki tarayıcıdan iCloud.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sayfa simgelerinden Ayarlar’a tıklayın.

Şimdi Gelişmiş başlıklı bir bölüm göreceğiniz sayfanın altına doğru ilerleyin. Burada “Kişileri Geri Yükleme” seçeneği var. Üzerine tıklayın.

Kullanılabilir arşivlerin bir listesi şimdi bir açılır kutuda görüntülenecektir. Tarihe göre işaretlenirler ve bu yüzden silinen kişiyi içerecek olanı seçip Geri Yükle’yi tıklamanız gerekir.

Kararınızı onaylamanız istenecektir. Bir kez daha Geri yükle’yi tıklayarak bunu yapın.

Şimdi iCloud mevcut kişilerinizi arşivdekilerle değiştirecektir. iCloud hizmetinin paylaşımlı yapısı nedeniyle bu işlem sonunda iPhone’unuzdaki Kişiler uygulamasını başlattığınızda eksik kişilerin sihirli bir şekilde yeniden görünmesini sağlayacaktır.