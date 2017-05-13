iPhone’dan Android’e Nasıl Geçilir?

Bir iPhone‘dan Android‘e nasıl geçeceğinizi (kişiler, takvim, fotoğraflar, video ve müziklerin nasıl aktarılacağı ve iOS’tan Android’e geçmeden önce düşünmeniz gereken her şeyi öğrenin).

Bu kılavuzu başlangıçta 2013’te yazdığımızda uzun süredir durdu; çünkü özünde, her şeyi aktarmanın belirli bir yolu vardı. Neyse ki artık böyle değil. Hem Apple hem de Google, “diğer” mobil OS kullanıcılarını kendi taraflarına yöneltme girişiminde bulunarak geçiş sürecini basitleştirdiler.

iPhone’unuzu atmak ve Android telefon almak istiyorsanız, iki işletim sisteminin sundukları özellikler açısından hemen hemen aynı olması harika bir haber. Bazı açıdan Android’in en yeni sürümü daha da kolaylıklar sunacak.

Google, iPhone verilerini buluta tek seferde yedekleyebilmesi için iOS için Drive uygulamasını güncelledi. Bu, fotoğrafları ve videoları Google Fotoğraflar‘a, Kişiler‘e rehber‘e ve Takvim‘e takvim etkinliklerine senkronize etmenizin gerekmediği anlamına gelir: Sizin için otomatik olarak hepsini yapar.

iPhone’dan Android’e geçmek isterseniz, bunun nasıl yapılacağını açıklarız:

Kişileri aktar

Takvimleri aktar

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı iPhone’tan Android’e taşı

E-Kitapları ve dergileri iPhone’dan Android’e taşı

Ama önce, iPhone’dan Android’e geçmeli misin? Aklınızı değiştirebileceğini düşündüğünüz şeyler için okumaya devam edin – görünen kadar basit değildir.

iPhone’dan Android’e geçmeli miyim?

En iyi Android telefonlar iPhone’un yapısı, özellikleri ve performansı ile eşleşir, ancak tüm Android’ler eşit değildir. Sayısız Android işletim sistemi var ve iPhone kullanıcılarının yeni telefonlarındaki iPhone deneyimini çoğaltmak için Android’in son bir sürümüne ihtiyacı var. Unutmayın ki iPhone’un aksine, yeni bir işletim sistemi çıktığında telefon üreticinizin Android’i yükselteceğinin garantisi yoktur. (Yalnızca Google Nexus ve Pixel telefonları bu güvencedir.)

İyi haber; herhangi bir Android telefonunda e-posta, takvim, Twitter ve Facebook uygulamaları iPhone’da yaptıkları kadar çalışıyor olmasıdır. Zaten e-posta için Gmail kullanıyorsanız, e-postayla ilgili herhangi bir şey yapmak zorunda kalmazsınız.

Bununla birlikte, iPhone’unuz için biriktirdiğiniz aksesuarları, hoparlörleri, adaptörleri ve kutuları düşünün. Elbette yeni Android cihazınızla bir şarj kablosu edineceksiniz, ancak başka herhangi bir aksesuarın bir adaptör olmadan (veya hiç olmadığı halde) çalışacağını kabul etmeyin.

Uygulamalar da bir faktördür. En sevdiğiniz iOS uygulamaları Google Play‘de olmalı, ancak Android’i kullanmadan önce kontrol etmen gerekir. Ücretli uygulamalarınızı değiştirme maliyetindeki faktör: uygulama üreticileri, ürünlerini yükledikleri platformlar için ayrı ayrı ücretlendirilir; dolayısıyla, yalnızca olmadan yaşayamayacağınız uygulamaların maliyetini karşılar.

Android’de iCloud yok ve FaceTime ve iMessage gibi Apple’a özgü yalnızca Apple uygulamaları yükleyemezsiniz, ancak bulut depolama sağlayıcıları çok var (Google’ın kendi depolama sistemi olan Google Drive da dahil olmak üzere, yine de iCloud’dan daha üstün.). Artık görüntülü arama için Google Duo, mesajlaşma için Allo var, ancak Skype‘ı, Whatsapp‘ı ve iOS ve Android’de çalışan diğer birçok uygulamayı da yükleyebilirsiniz.

Bir iPad’iniz veya başka bir iPhone’unuz yoksa önümüzdeki yıl için iCloud saklama alanındaki harcamalarınızı kaybedeceğinizi ve iPhone’unuzun Ayarlar’a, ardından iCloud’a, Hesabınıza, Depolama alanına ve Depolama planına ve Sürüm Düşürme seçeneklerine gitmeniz gerektiğini unutmayın. Gelecek sene tekrar ödeme yapmayacağından emin ol.

Göz önünde bulundurmanız gereken son bir maliyet: iTunes’dan satın aldığınız müzik ve videolar. Hemen hemen tüm iTunes müzik dosyaları DRM’den muaftır ve Android telefonlar bunları saklayacak ve oynatacaktır. Ancak Apple’dan satın aldığınız TV şovları ve filmler çok farklı bir hikaye.

iTunes videolarını bir Android telefonda görüntülemenin legal bir yolu yoktur – aynı şey, Gazetelik, dergilik ve iBooks için de geçerlidir. Her ikisinden de büyük bir kütüphaneniz varsa, bu sizin için bir kayıp olabilir. Aşağıdaki müzik, film ve kitapları nasıl aktaracağınızı açıklıyoruz.

Kişileri, Videoları, Fotoğrafları ve Takvim Ttkinliklerini iPhone’dan Android’e Nasıl Taşırım?

Henüz yapmadıysanız iPhone’unuzdaki App mağazasından Google Drive uygulamasını indirin. Başlatın ve Google hesabınızda oturum açın (bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturun). Zaten uygulamanız varsa, onu en yeni sürüme güncellediğinizden emin olun.

Yalnızca satın aldığınız videoları değil, fotoğraf makinesi rulonuzdaki kişisel videolar hakkında konuştuğumuzu unutmayın (onlara bir dakika içinde ulaşacağız).

Sol üst taraftaki hamburgere (üç yatay çizgi) hafifçe vurun ve görünen menüden Ayarlar’a dokunun. Yedekle üzerine dokunun Seçenekleri seçmek için listedeki her girdiye dokunun Yedeklemeyi Başlat’a dokunun

Telefonunuzu, şarj olması için takmanız ve aynı zamanda Wi-Fi’ye bağlanması gerekir. Uyarıda belirtildiği gibi, işlem birkaç saat sürebilir.

Orijinal tam çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları isterseniz, bu miktarın kotanıza oranla artı olarak yeterli sayıda Google Drive depolama alanına ihtiyacınız olacaktır. Sadece ‘Yüksek Kalite’ yi seçerseniz, ücretsiz sınırsız depolama alanına sahip olursunuz.

iPhone’dan Android’e Nasıl Geçerim: Videoları iPhone’dan Android’e Taşıma

DVD’lerden koparıp çektiğiniz videolar Android’de oynanacak, ancak bir üçüncü taraf medya oynatıcı uygulaması yüklemeniz gerekebilir. Ancak, iTunes’dan satın alınan videoların dijital haklarla ilgili sorunlarından dolayı oynamaları pek muhtemel değildir.

Android, Google Play Filmler ve TV, Netflix ve Amazon Prime Video da dahil olmak üzere birden fazla video hizmetine ev sahipliği yapıyor, ancak Apple Video uygulaması yok.

iPhone’dan Android’e Nasıl Geçerim: iPhone’dan Android’e Müzik Taşıma

iPhone’unuzu bir PC veya dizüstü bilgisayarla senkronize ederseniz müziğinizin bilgisayarınızda olmalıdır. Telefonunuzdan iTunes’dan müzik satın aldıysanız, müzik aktarmak için onu bilgisayarla senkronize etmeniz yeterlidir. Müzik dosyaları AAC formatında olabilir (Apple’ın kendi formatı), ancak Android telefonlar bunları çalabilir. Tek istisna, AAC Korumalı biçimde 2009’dan önce satın alınan müziklerdir. Bununla birlikte, bunları DRM olmayan sürümlere yükseltebilirsiniz.

Android ile ilgili en harika şeylerden biri, telefonunuzun PC’nizde bir depolama aygıtı veya bellek çubuğu gibi göründüğüdür. Müzik dosyalarını üzerine sürükleyip bırakın (tercihen Müzik klasörüne getirin) ve geri kalanını Android yapacaktır. Kopuk CD’ler ve sayısız mağazadan satın alınan müzikler için aynı şey geçerli ve Android cihazınızda, yalnızca iTunes’tan değil seçtiğiniz yüklemeden veya diğer tüm mağazalardan müzik satın alabilirsiniz.

Dosyalarınızı aktarmak için de Google Müzik‘e kaydolabilir ve kullanabilirsiniz. Google Müzik aracılığıyla iTunes’dan Android’e müzik aktarma konusunda yeni bir makale hazırlıyoruz, yakında sizlerle olur.

Herhangi bir nedenle müziğinizi bir PC veya dizüstü bilgisayarda (veya Mac’te) bulunmuyorsa, bunu önce yapmanız gerekir. Eski bir iPod’umuzda bunu yapmak için WideAngle Software‘den TouchCopy kullandık, ancak maliyeti 100 TL civarındaydı. Müziğiniz bilgisayarda olduğunda, Android cihazınızı USB aracılığıyla bağlayıp müzik dosyalarını sürükleyip bırakabilirsiniz.

iPhone’dan Android’e Nasıl Geçerim: eBook’ları ve Dergileri iPhone’dan Android’e Taşımak

Hiçbir DRM’siz biçimlerdeki tüm e-Kitaplar kolaylıkla aktarılır. Basitçe onları PC’nize yedekleyin, Android telefonunu takın ve sürükleyip bırakın.

Bununla birlikte çoğumuz dijital kitaplar ve dergileri telefonlarımızda ve tabletlerimizde Kindle, iBooks, Zinio ve Gazetelik gibi uygulamalar aracılığıyla okudunuz. Tercih ettiğiniz hizmetin Android’de bulunup bulunmadığı, kitaplar ve dergiler arasında geçiş yapmayı sağlayıp sağlayamayacağınızı belirler.

Android‘de Kindle mükemmel çalışır. Uygulamayı yükleyin, oturum açın ve kitaplarınız okunacak bir yerdedir. Yakın geçmiş Android işletim sistemlerinde Google Play Kitaplar’ı da yükleyebilirsiniz – bu uygulama Kindle’a benzer, böylece her ikisini de en iyi fiyatla kontrol edebilirsiniz. Yine de, iBooks üzerinden satın aldığınız tüm kitaplar kayboldu. Onları okumak için bir iPhone’a veya iPad’e ihtiyacınız var.

Mevcut bir aboneliğiniz varsa, haklarınızın ne olduğunu öğrenmek için yayıncıya danışın. Çünkü Google, Apple, Zinio ve diğerlerinin tümü buna izin vermiyor; bir aboneliği bir cihazdan diğerine taşıyamayacaksınız. En iyi durum senaryosu bir geri ödeme talep edebilmenizdir.