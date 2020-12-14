iOS 14.3 Yayınlandı!

Apple, iPhone 12 Pro için ProRAW, AirPods Max ve Fitness + desteği ile iOS 14.3 güncellemesini yayınladı.

Apple bugün iOS 14.3 ve iPadOS 14.3‘ü tüm kullanıcıların kullanımına sundu. Güncelleme, iPhone 12 Pro kullanıcıları için Apple ProRAW gibi yeni özelliklerin yanı sıra yakında çıkacak AirPods Max kulak üstü kulaklıklar için destek ve Apple Fitness + hizmeti için destek içeriyor.

iOS 14.3’teki Yeni Özellikler

iOS 14.3‘te iPhone kullanıcıları için en dikkat çekici değişikliklerden biri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kullanıcıları için yeni ProRAW fotoğraf formatı desteğidir. Apple, ProRAW formatını Ekim ayında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile birlikte duyurdu ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını söyledi.

iOS 14.3’e güncellediğinizde, “Kamera” bölümü ve ardından “Biçimler” altındaki Ayarlar uygulaması aracılığıyla seçeneği etkinleştirebileceksiniz. Ayarlar uygulamasının bu alanında, Apple ProRAW için yeni bir geçiş görmelisiniz. Apple, ProRAW formatındaki her dosyanın yaklaşık 25MB boyutunda olacağı konusunda uyarıyor.

Genel olarak, RAW formatında çekim, bir görüntünün çekildikten sonra rengi, ayrıntıları ve dinamik aralığı gibi ayrıntıların ayarlanması üzerinde size daha fazla kontrol sağlar. Apple, ProRAW’ı şu şekilde tanımlar:

ProRAW, Apple görüntü ardışık düzeni verileriyle birlikte tüm standart RAW bilgilerini verir. Böylelikle, gürültü azaltma ve çok kare pozlama ayarlamaları halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye bir adım önde başlayabilir ve renk ve beyaz dengesini ayarlamak için daha fazla zamanınız olur.

Kamera uygulamasında ayrıca iki değişiklik daha vardır:

25 fps’de video kaydetme seçeneği

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’teki fotoğraflar için öne bakan kamerayı yansıtın.

iOS 14.3 ayrıca, Kısayollar uygulamasını başlatmadan Ana ekrandan kısayolları çalıştırma yeteneği sayesinde özel uygulama simgelerini ayarlamayı da kolaylaştırır. Güncelleme ayrıca, Ecosia’yı varsayılan arama motorunuz olarak ayarlama ve üçüncü taraf HomeKit aksesuarları için yazılım güncellemelerini doğrudan Ev uygulamasında yükleme desteği de sağlıyor.

Güncelleme ayrıca Apple TV uygulamasına nadir değişiklikler getiriyor:

Yepyeni bir Apple TV + sekmesi, Apple Original dizilerini ve filmlerini keşfetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.

Tür gibi kategorilere göre göz atabilmeniz ve yazarken son aramaları ve önerileri görebilmeniz için gelişmiş arama bulunur.

Filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor dallarında en alakalı eşleşmelerle gösterilen en iyi arama sonuçları.

iPhone ve de iPad’lerinizi güncellemeyi unutmayın!

iOS 14.3 güncellemesine ait tüm detaylara göz atın;

iOS 14.3, Apple Fitness+ ve AirPods Max desteği içerir. Bu sürüm iPhone 12 Pro’da fotoğrafları Apple ProRAW’da çekme özelliği ekler, App Store’da Gizlilik bilgisi bölümünü sunar ve iPhone’unuz için başka özellikler ve hata düzeltmeleri içerir.

Apple Fitness+

iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

AirPods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Fotoğraflar

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

TV uygulaması

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

Uygulama Parçacıkları

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

Sağlık

Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

Hava Durumu

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

Safari

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

Bu sürüm şu sorunları da düzeltir: