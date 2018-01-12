iPhone'lar iOS 11.2.2 Güncellemesiyle Yavaşladı

iPhone’lar iOS 11.2.2 güncellemesiyle büyük bir yavaşlık sorunu yaşıyor. Apple son zamanlarda güvenlik açıkları olan Meltdown ve Spectre‘den korumak için iOS 12.2.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme gönderildi ve onu alan her iPhone, iPad ve iPod touch‘a yüklenmek zorundaydı. Maalesef bu düzeltmenin bir dezavantaj ortaya çıktı. Bu güncelleme ile gelen iOS, aygıtın performansını yavaşlatma eğilimi gösterdi.

Apple iPhone 6‘nın performansına ne kadar katkıda bulunacağını öğrenmek için Melvin Mughal adına bir beyefendi iOS 12.2.2 güncellemesinden önce ve sonra bir test yaptı. Hiçbir uygulama çalıştırılmadığında sonuçlar iOS 12.2.2 yüklendikten sonra tek çekirdekli benchmark testinde %41’lik bir düşüş gösterdi. Çok çekirdekli benchmark testindeki düşüş ise %39 olarak ölçüldü. Bunlar çok ciddi rakamlar. Melvin’in belirttiği gibi düşüşün bir kısmı Apple‘ın son zamanlarda kabul ettiği işlemci azaltılmasından kaynaklanabilir. Bu zayıf pillerin bulunduğu iPhone ünitelerinin tam bir pil gücü gerektiren karmaşık bir görevle karşı karşıya kaldıklarında kapanmasını önlemek için yapılıyordu. Apple bunu bilerek yaptığını geçenlerde resmen itiraf etmişti.