Teknoloji devi Apple’ın bugünlerde başı yavaşlattığı iPhone modelleriyle dertte. Pek çok iPhone kullanıcısının Apple’ı dava etmesiyle birlikte iPhone batarya fiyatlarında indirime giden Apple iPhone’ların yavaşlatılacağını iOS 10.2.1 güncellemesinin sürüm notlarında açıkça belirtmiş.

Her yıl yeni bir iPhone modeli çıkartan Apple’ın yeni iPhone modellerinin çok satması için eski iPhone modellerini yavaşlattığı herkes tarafından dile getiriliyordu. Herkesin dile getirdiği bu durum her defasında yalanlanmış ve bu yalanlamanın ardından çeşitli grafiklerle Apple’ın her yeni güncellemede iPhone’ların GPU hızlarına müdahale etmediği çeşitli çevreler tarafından dile getirilmişti.

Apple’ın geçtiğimiz yılın Haziran adında iOS 11 sürümünü duyurması sonrasında Eylül ayında iPhone ve iPad modellerine getirmesiyle birlikte iPhone’ların ciddi bir şekilde yavaşlaması kullanıcıların sabrını taşıran son damla oldu.

iOS 11 sürümüyle birlikte iPhone’larının ciddi bir şekilde yavaşladığını gören kullanıcılar pek çok yerde Apple’ı eleştirmişti. Apple’ın iOS 11 ile birlikte iPhone’larını yavaşlattığını dile getiren kullanıcılar Apple’dan açıklama beklemişti. Apple başlangıçta iPhone modellerini yavaşlatmadığını belirtse de sonrasında bataryalar yüzünden iPhone’ların yavaşladığını belirtmişti.

Apple’ın geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada iPhone 6 ve iPhone 6s sahiplerinin yaşadığı beklenmedik kapanmaların önüde geçmesi için yeni bir güncelleme yayınladığını belirtmişti. Apple bu yeni güncellemeyle kapanmaların önüne geçmiş olsa da yayınladığı 10.2.1 güncellemesinde tam olarak ne yaptığını açıklamamıştı.

iOS 10.2.1 Güncelleme Notları Sonlaradan Değiştirilmiş!

23 Ocak 2017 tarihinde yayınladığı iOS 10.2.1 güncellemesinin ardından Apple Mart 2017’de iOs 10.2.1 güncellemesinin sürüm notlarını internet sitesi üzerinden güncellemiş. iPhone’daki beklenmeyen kapanmaları engellemek için iş yüklerinin en yüksek düzeye çıktığı durumlarda güç yönetimini iyileştirir.” İfadesini iOS 10.2.1 güncellemesinin sürüm notlarına ekleyen Apple iPhone modellerini yavaşlattığını bir anlamda itiraf etmiş.

Apple sonrasında batarya indirimi ve iOS güncellemeleriyle bu sorunu ortadan kaldıracağını açıklasa da iOS güncellemelerinin sürüm notlarını sonradan değiştirmesi Apple’ın başına daha çok dert açacak gibi görünüyor.