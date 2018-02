iPhone'u Çökerten Yeni Bir Hata Keşfedildi! O Mesajı Sakın Açmayın!

iPhone’ları etkileyen ve iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail veya Outlook‘u çökertebilecek yeni bir iOS 11.2.5 hatası keşfedildi. Tek yapmanız gereken sorunlu olan bir Telugu simgesi göndermek ve uygulamanın kilitlenmesini sağlamak.

Telugu, yaklaşık 72 milyon kişi tarafından konuşulan bir Hint dilidir. iOS 11.2.5‘in simgelerini yüklemede neden sorun yaşadığı şu an için belli değil. Ancak telefonu kullanılamaz hale getirdiği bugün farkedildi.

Bahsedilen sorunlu simge bir mesaj ile alındığında, iMessage‘a erişimi kurtarmanın hiç bir yolu yok. Başka bir kişinin size bir mesaj göndererek bu simgeyi yollaması telefonunuzu çökertiyor. Eğer bu simgeyi içeren bir mesaj alırsanız açmaya çalışmadan mesajı silmelisiniz.

iOS 11.3‘ün şu anda etkilenmediği görülüyor ancak hala beta durumda olduğu için tam olarak bilinemiyor. Bahar aylarına kadar piyasaya çıkması da beklenmiyor ancak Apple iOS 11.2’de olduğu gibi bu hatayı çözmeden iOS 11.3‘ü yayınlamayacaktır.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8

— Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018