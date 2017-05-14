iPhone’u Kurtarma Moduna Alma, Çıkarma

Bazen, bir güncelleme veya geri yükleme olduğunda, iPhone’unuz veya iPad’iniz artık iTunes tarafından tanınmamaktadır ve ana ekranını hiçbir zaman göstermeyerek sürekli yeniden başlatılabilir. IOS cihazınızı kurtarma moduna nasıl alacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Nadir durumlarda ve kendi hatanız olmadan (iPhone’unuzu veya iPad’inizi gözden geçirmediğiniz sürece) iDevice’iniz kurtarma moduna geçebilir. Bu, genellikle yeni bir firmware güncelleştirmesinden sonra veya bir yedeklemeyi geri yüklemeye çalıştığınızda gerçekleşir.

Esasen, cihazınızın açılmayacağını veya önyükleme işlemini çevireceğini, ancak ana ekrana hiçbir zaman ulaşmayacağını göreceksiniz. Ekranda bir USB kablosuyla işaret eden iTunes logosunu bile görebilirsiniz.

Apple‘ın kurtarma modundan çıkma yöntemini (aşağıda) uygularsanız, cihazınızdaki tüm verileri kaybedersiniz: bilgisayarınızdaki en son yedeklemeye geri yüklenir.

Bunun için size kefil olamasak da, iDevice’ı hiçbir veri silmeden kurtarma modundan çıkardığını iddia eden TinyUmbrella (Mac ve Windows için) adlı bir yardımcı program vardır; bu nedenle herhangi bir fotoğrafı kaybetmemelisiniz, Videolar, kişiler vb. Mac OS için RecBoot gibi diğer uygulamalar da mevcut.

Bu yardımcı programları çalıştırdığınızda, kurtarma moduna girmek veya çıkmak için bir seçenek sunar; bu, bir USB kablosuyla bilgisayarınıza zaten bağlı olan iPhone veya iPad‘inizle düğmeyi tıklamanın basit bir örneğidir.

Bir jailbreak cihazınız varsa ve sorun yaşıyorsanız denemek için başka bir numara, aşağıda 2. adımdaki gibi cihazı kapatmaktır. Ardından, güç düğmesini ve ses seviyesi yukarı düğmesini basılı tutarak açın. Ekran aydınlandığında (ve Apple logosu görünmeden önce) güç düğmesini serbest bırakın, ancak ses seviyesini artırma düğmesine basılı tutmaya devam edin. Bu, eklentileri devre dışı bırakıyor. Daha sonra iPhone’unuzun veya iPad’inizin, modlar çalışmadan ve önemli veriler kaybetmeden önyüklenmesine izin vermelisiniz.

Eğer jailbreak olmamış cihazın güncel bir yedeği varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

iPhone’unuzu veya iPad’inizi kurtarma moduna geçirme

(Cihazınız zaten kurtarma modundaysa, adım 7’ye geçin)

NOT: Kurtarma modu DFU modu değildir. Kurtarma modu, iOS cihazınızın iPhone veya iPad’inizin mevcut veya en yeni ürün yazılımını kullanarak geri yüklenmesini sağlayan bir ön yükleyici olan iBoot’u yüklediği yerdir. DFU modu, standart geri yükleme prosedürlerini atlar ve firmware’i eski haline getirmek gibi daha gelişmiş şeyler yapmanızı sağlar – burada bunu kapsamaz.

1. Cihazınızın bilgisayarınızdan çıkarıldığından emin olun (bu, iPhone’unuzu / iPad’inizi senkronize etmek için kullandığınız bilgisayar olmalıdır). USB kablosunu bilgisayarınıza veya Mac’inize bağlı olarak bırakabilirsiniz.

2. iPhone / iPad’inizi kapatın. Bir kaydırma çubuğu görünene kadar üst kenardaki güç düğmesini basılı tutun. Cihazınızı kapatmak için kaydırın. Kaydırıcı görünmezse (iOS cihazınız donmuş olduğundan) iPhone’u veya iPad kapanana kadar gücü ve Ana Ekran düğmelerini basılı tutun. (hard reset atın)

3. Cihazınızın iyi bir miktar şarj edilmiş olduğundan emin olun. Bir sonraki adımda düz pil simgesini görürseniz, 10 dakika kadar şebekeye takılı bırakın.

4. Home düğmesini basılı tutun ve USB kablosunu bağlayın: Bu, iPhone’unuzun veya iPad’inizin açılmasına neden olmalı. Ekranda iTunes ve USB kablosu görüntüleri görene kadar Home düğmesini basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın.

5. iTunes’da kurtarma modunda bir iPhone (veya iPad veya iPod touch) bulunduğunu belirten bir mesaj görmelisiniz. Bilgisayarınızdaki bir yedeklemeden geri yüklemek için talimatları uygulayabilirsiniz.

iPhone’unuzu veya iPad’inizi kurtarma modundan çıkarma

6. Cihazınız zaten kurtarma modundaysa, bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes’u çalıştırın. USB kablosunu bağlarken Home düğmesini basılı tutmanız gerekebilir.

7. iTunes aygıtın kurtarma modunda olduğunu tespit etmeli ve bir yedeklemeden geri yüklemeyi önermelidir. Tüm kişisel veriler, uygulamalar ve ayarlar iPhone’unuzdan veya iPad’inizden kaldırılacak ve en yeni yedeklemeye geri yüklenecek, dolayısıyla bir süre yedek almadıysanız bazı veriler kaybolabilecektir.