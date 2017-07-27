iPod nano ve shuffle’a veda zamanı!

Apple’ın iPod nano ve shuffle model mp3 player olarak adlandırılan ürünleri bugün sonlandırıldı, iPod touch’ın ise depolama alanı iki katına çıktı.

Bugün, iPod nano ve iPod shuffle için gözyaşı dökmenin tam zamanı, çünkü ikisi de Apple tarafından durduruluyor. Aynı şey, iPod classic’in de başına yaklaşık 3 yıl önce gelmişti. iPod nano ve shuffle, Apple web sitesinden yanlışlıkla çekildi ve şirket, TechCrunch‘a müzik çaların durdurulduğunu doğruladı.

Dolayısıyla, bir iPod istiyorsanız, bu noktadan sonra tek seçeneğiniz iPod touch olacak. Şimdilik Apple, iPod Touch’un kapasitesini iki katına çıkarmakla yetiniyor.

iPod touch‘da 16GB, 64GB, 32GB ve 128GB dahili alan bulunuyor. Fiyatlar değişmedi, ancak giriş seviyesi model hala 199 $ ve diğeri 299 dolara satışa sunuluyor. Sadece depolama alanı iki katına çıkıyor. Medya oynatıcı altı farklı renkte sunulmaktadır: gümüş, altın, pembe, Uzay Gri, mavi ve kırmızı.