iPod Touch 2019 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple bugün, Temmuz 2015’te tanıtılan 6. Nesil iPod Touch’ın yükseltilmiş sürümü iPod Touch 2019 ‘u tanıttı. Yeni iPod Touch ile şirket, birkaç yeni yazılım özelliği getiriyor. Tasarım olarak, yeni iPod Touch öncekiyle tamamen aynı görünüyor.

Ancak renk seçeneklerinde yenileri var. Cihaz, şimdi Uzay Grisi, Altın, Gümüş, Pembe, Mavi ve kırmızı dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri geliyor. Ön tarafta, 1136 x 640 piksel çözünürlükle aynı 4 inç Retina ekrana bakıyor olacağız. Ayrıca ekranın etrafındaki kalın çerçeveleri net bir şekilde görebiliyoruz.

Ekranın altında fiziksel bir Home düğmesi de var. Donanım olarak iPod Touch 2019 ‘da, Apple A10 Fusion işlemcisi mevcut. Bu aynı zamanda 2016’da tanıtılan Apple iPhone 7‘ye de güç veren işlemci.

En son Apple yongası olmasa da, şirket öncekinden 2 kat daha iyi performans sunacağını söylüyor. Apple A10 Fusion çipiyle en son iPod Touch, Group FaceTime ve AR Experiences‘ı destekliyor. Ayrıca yaklaşmakta olan “Apple Arcade” oyun hizmeti için daha fazla abonelik kullanmaya da yardımcı olabilir.

Kamera bölümünde, arka tarafta f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir 8MP kamera ve ön tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 1.2MP FaceTime HD Kamera bulunmaktadır. Ayrıca 3.5mm’lik kulaklık girişi de var.

Yeni iPod Touch 32 GB ve 128 GB depolama varyantları sırasıyla 199 ve 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Şu an için Türkiye’ye ne zaman gelir belli değil.