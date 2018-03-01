İptal Edilen LG G7 Ortaya Çıktı! İşte Gerçek Görüntüleri!

LG bu yıl akıllı telefon satış stratejisini yeniledi ve rakiplerine cevap vermek için yeni cihazlar çıkarmayacağını belirtti. Böylece çok beklenen LG G7 geçmişteki söylentilere karşın iptal edildi ya da yeniden oluşturuldu. İptal edilmesine rağmen bugün MWC 2018‘de LG G7 tamamen sızdırıldı.

Aşağıda görebileceğiniz resimler, İsrail yayını Ynetnews tarafından gerçekleştirildi. Ynetnews’in elinde video görüntüleri de var. İzlemek için yazının sonundaki kaynak bağlantısına bakabilirsiniz. LG G7 modelinin kod adı Neo idi ve muhtemelen bu isim 2018’in Android dünyasındaki en büyük eğilimi barındıracağı öne çıkardı: ekran üstü bir çentik. Evet, iPhone X tarafından ilham edilen başka bir cihaz olsa da cihaz yazılımı zaman zaman çentiği zekice gizliyor (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).

LG G7 Özellikleri

LG sadece sinyal ve pil seviyesi göstergelerini sağda bırakarak saati çentiğin soluna getirmeyi seçti. Yeni bildirimler geldiğinde ne olacağını merak ediyoruz.

6 inç OLED ekranın köşeleri de yuvarlatılmış ve oldukça küçük bir alt çerçeveye sahip görünüyorlar. Çözünürlüğü 19.5:9 en-boy oranı ile tam bir 3120×1440 yani tam olarak iPhone X ile aynı. Ancak bu ekran 570 ppi‘ye sahip olan Samsung Galaxy S8 ve S9’un ötesine geçen 572 ppi piksel yoğunluğunu sağlıyor. Çentikte 8 MP geniş açılı selfie kamera var, arkada ise çift 16 MP kamera kurulumu bulunuyor. Hem de f/1.6 diyaframa sahip. Ana sensörde ayrıca OIS var. Parmak izi tarayıcısı da çift kamera modülünün tam altında bulunuyor.

LG G7, Qualcomm’un Snapdragon 845 yongasetiyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ya da 6/128GB seçeneği ile geliyor. 3000 mAh‘lık bir pile sahip telefon için bu değer aslında biraz düşük. Telefonun ekranı ne kadar büyük ve pikseli yoğun olduğunu düşünürsek bir hayli düşük bir pil diyebiliriz.

Ses kalitesine bakacak olursak DTS:X teknolojisinin yanı sıra, hoparlörlerin düz bir yüzeye yerleştirildiğinde daha güçlü bir rezonans ile müzik çalmasını sağlayan Boom Box özelliğini kullandıkları görülüyor.

Bu ayın başlarında genellikle güvenilir sızıntılar yapan Evan Blass‘dan (@evleaks) gelen bir raporda; LG‘nin bir sonraki amiral gemisinin kod adı Judy olduğunu ve bize Haziran ayında geleceğini söyledi. Bu cihaz iddia edilen G7 olarak pazarlanmayacak. Aslında Judy, burada gösterilen ve iptal edilen G7‘nin yerini alması için LG‘nin yaptığı yeni model de olabilir.