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Akıllı telefonlarınıza ait ipuçları, hayatınızı kolaylaştıran hatırlatmalar ve telefonlar ile ilgili bilmeniz gereken küçük detaylar bu başlıkta...

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Virüsler Nasıl Tanınmaz Oluyorlar?

Virüsler kötü niyetli kişiler yani hacker’lar, bilgisayar korsanları tarafından yazılırlar. Örnek vermek gerekirse musallat virüsü, sality benzeri virüs çeşitlerinden bahsedebiliriz. Bu virüs türevlerinin amaçları...
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Ekranda Sinyal Yok Uyarısı ve Çözümü

Bilgisayarlar içerisinde en sık yaşanmakta olan problemlerden biri de ekrana görüntü gelmeme sorunu olmaktadır ve bu sorunun da tam anlamıyla çözümü genellikle kolay bir...
wifi-sarj
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Wifi Güvenliği Nasıl Sağlanır? Ve Nasıl Kırılır?

Özellikle de son zamanlarda wifi şifrelenin kırılma işlemleri çok daha kolaylaşmış durumdadır. Yine birçok çeşitli kullanıcılar bu olayı çok önemsemiyorlar. Başlarına gelmeyeceğini düşünüyorlar ve...
WannaCry
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Ransomware Virüsleri Nedir? Nasıl Çalışırlar?

Ransomware olarak adlandırdığımız virüs çeşitleri şifreleyici, fidye virüsü tipleridir. Fidye virüsleri hayatımıza aslında birkaç yıl önce dahil olmayı başardılar. Fidye virüslerinin birçok örnekleri vardır...
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Donanımsal ve Yazılımsal Temizlik Nasıl Yapılır?

Bilgisayar temizliği denildiğinde normal olarak ele bir bez alıp bilgisayarı silmek, kasa içerisindeki tozları silmek gelmemeli. Tam anlamıyla bir sistem temizliği için hem yazılımsal...
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Windows 10 Yazılımların Veri Tüketimi Nasıl Görülür?

Microsoft’un en son bizlere takdim ettiği Windows 10 sunduğu birçok işlevler ile birlikte kullanıcılara fayda sağlamayı temenni edinmiş. Özellikle de ayarlar paneli içerisinde yer...
chrome opera safari
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Tarayıcınıza Olmazsa Olmaz 5 Eklenti

Günümüz çerçevesinde tarayıcı kullanım oranları oldukça fazladır. Bilgisayarı olan her birey mutlaka tarayıcısını kullanmaktadır diyebiliriz. Kullanım oranı olarak da yine Chrome ve Firefox tarayıcısı...
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En iyi oyun faresi 2017

Bir FPS veya MOBA için standart bir fare işinize yaramaz. 2017'de kullanıma sunulan en iyi oyun farelerini inceledik ve sizin için en doğru fareyi...
WannaCry
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WannaCry Virüsü Nedir? Nasıl Silinir? Nasıl Korunabiliriz?

Wannacry virüsü bir çeşit ransomware virüsüdür. Ransomware virüsleri şifreleme virüslerine verilen bir çeşit isimdir. Yani, bir yazılım sisteminizdeki bütün dosyaları belli bir algoritma ile...
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Sahte Antivirüslerin Zararları Nelerdir?

Antivirüs programları bilgisayarlarımız açısından son derece önem arz eden programlardır ve sistemlerimizi birçok virüs çeşitlerine karşı güçlü bir şekilde korumaya almaktadırlar. Antivirüs programlarının çeşitleri...
windows 10 mavi ekran hatasi
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Monitöre Sinyal Gelmeme Sorunu ve Çözüm Yöntemleri

Monitöre sinyal gelmeme sorunsalı her bilgisayar kullanıcısının başına en az bir kere gelmektedir. Bu sorunu yaşamamak adına uygulayabileceğiniz çeşitli çözüm metotları var aslında. Ekrana...
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Windows 10 Mu? Windows 8.1 Mi Tercih Edilmeli?

Günümüz bilgisayarları içerisinde özellikle de Windows kullanıcıları oldukça yüksek oranlarda. Son yıllarda her ne kadar linux, mac kullanan kullanıcıların oranı oldukça yüksek oranlarda olsa...
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Ddos Saldırısı Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Korunulur?

Ddos saldırısı son zamanların güçlü saldırı tiplerindendir. Bu saldırı çeşidi ile karşılaştığınızda aslında yapabileceğiniz çok bir şey yoktur diyebiliriz. Ttnet gibi sistemlere yapılabilen ddos...
Phishing
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Phishing Saldırısı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Phishing saldırıları günümüzde oltalama olarak bilinen en tehlikeli saldırı türlerindendir. Birçok saldırı çeşidinin arkasında yer alan, hepsinin arasından sıyrılarak en çok tercih edilen phishing...
İpucu

Reklam Virüsleri Nasıl Çalışır ve Nasıl Silinirler?

Virüs tipleri hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Her çeşit virüs etrafta kol geziyor. Bir gün bilgisayarımıza indirdiğimiz legal, oldukça faydalı olan bir yazılımın...
İpucu

Sistemden Silinen Verilere Ne Oluyor?

Günümüz çerçevesinde bilgisayar kullanan kişilerin en çok başına gelmekte olan bir durum da yine yanlışlıkla sistemlerinden silinen çeşitli bilgilerdir. Bu veriler bazen sizin için...
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Spam Maillerden nasıl Korunulur?

Spam mail benzerlerinden nasıl korunabileceğimizi sizlere özetle anlatacağız. Spam mailler en sık karşılaşmakta olduğumuz mail türevlerindendir. Mail adresinize geldiği zaman genel olarak istenmeyen klasörüne...
İpucu

İşlemci Sıcaklığı Yükselirse Ne Olur? Nasıl Düşürülür?

İşlemci sıcaklığı çoğu durumlarda hızlı bir şekilde yükseliş gösterebilmektedir ve yine düşürülmesi de oldukça güç olabilmektedir. İşlemci sıcaklığının yükselmesine sebep olan birçok faktör vardır...
İpucu

PDF Dosyası İçine Virüs Nasıl Yerleştirilir? Exploit Türevleri Nelerdir?

Günümüz çerçevesinde exploit virüsleri oldukça tehlikeli virüs tipleri olarak bilinmektedir. Ayrıca bu virüs çeşitleri çok sık kulalnılır. Özellikle de bilgisayar korsanlarının en sevdiği tiplerdir....
İpucu

İnternet Bankacılığında Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bireysel bankacılık işlemlerimizi artık ekmek almaya bakkala gider gibi çok rahat bir şekilde gerçekleştirmekteyiz ve bunlar bize aşırı doğal gelmekte. Gerek bilgisayar üzerinden, gerkese...
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Crack Yazılımları Güvenli Mi? Zararları Neler?

Bilişim sektöründe özellikle de yazılımcılar kendi para kazanabilme adına öğrenmiş oldukları işi sürdürüyorlar. Bilişimcilerin, yazılımcıların öğrenmiş oldukları işe gelirsek, bu iş programlama dilleri vasıtası...
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Botnet Saldırısı Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilir?

Botnet saldırısı özellikle de son yılların en popüler saldırı araçlarından biridir. Botnet sadlrırılarında kullanılmakta olan güç oldukça yüksek bir orandır. Bu güç karşısında internet...
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Truva Atı Nasıl Çalışır? Nasıl Tespit Edilir?

Piyasada Truva atı benzeri yüzlerce virüs bulunmaktadır. Günümüz de en fazla tanınmakta olan virüs çeşitlerindendir Truva atı virüsü. Hacker’ların sistemlerden bilgi alabilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır....
HP Chromebook x360 11 G1 Education
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Chrome Bulaşan Virüsler Nasıl Silinir?

Chrome tarayıcısını sürekli olarak çeşitli virüs tipleri etkilemektedir. Gün geçtikçe de çok daha çeşitli saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun birçok tarayıcı arasından en...
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İnternete Bağlanamama Problemi ve Çözüm Aşamaları

Evinizde bulunan internet ağında bazı durumlarda çeşitli bağlantı sorunlarından dolayı işleriniz yarıda kalabilmektedir. Ev ağında gerçekleşen bağlantı problemleri yine donanımız ile bağlantılı olabilmekteyken yine...
İpucu

Flash Player Virüsü Nasıl Bulaşır? Nasıl Silinir?

Bu virüs çeşidi en sık karşılaştığımız virüs tiplerindendir ve son zamanlarda da oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu virüsün bir özelliği var. Genelde her...
İpucu

Bluetooth Kullanmak Güvenli Mi? Zararları Nelerdir?

Bluetooth birçoğumuz açısından verilerimizi aktarma noktasında çok önemli olsa da yine yeni satın aldığınız bir aygıtı eşleştirme işlemine geçiyorken kullandığınız yöntemlerden olmaktadır. Bu aygıt...
İpucu

Bad Sector Nasıl Onarılır? Çözümü Var Mı?

Bad sector şeklinde isimlendirilmekte olan ve en sık karşılaştığımız bilgisayar problemleri arasında olan hard disk sorunu yüzlerce bilgisayar kullanıcısının başına ansızın gelebilmektedir. Bu problem...
İpucu

Windows’da ekranı döndürme

Windows masaüstünüzü istediğiniz yönde kullanabilmek için ekranın nasıl döndürüleceğini gösteriyoruz. Ekranınızı döndürmenin en kolay yolu Ekran ayarlarını değiştirmek. Ancak grafik kartı ayarlarınızı veya desteklenen bir...
İpucu

iOS 11 Nasıl yüklenir?

IOS 11, WWDC 2017'de ilan edildi ve şimdi bu yılın ilerleyen saatlerinde beta formunda indirilebiliyor. Şu anda iOS 11'i nasıl yükleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır! Apple, WWDC...
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