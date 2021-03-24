Vivo‘nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan iQOO, oldukça başarılı modeller çıkarmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket şu sırada Z3 modeli üzerinde çalışmalarına devam etse de bugün farklı bir haber ile karşımıza çıkıyor. Firma 7 Ocak tarihinde yeni iQOO 7 modelini Çin pazarında 580 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.

Bugün ise firma yeni modelini Hindistan pazarına çıkarmaya hazırlanıyor. iQOO 7‘nin, Hindistan pazarında ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı anacak 550 dolar fiyat etiketiyle geleceği doğrulandı. Hal böyle olunca şirketin yeni modelinin önümüzdeki aylarda yeni pazarlara çıkacağı da tahmin ediliyor.

Yeni iQOO 7, 6.62 inç FHD+ AMOLED bir panel ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Bununla beraber cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 50mm 13 Megapiksel telefoto olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor.

Cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama alana veya 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte cihaz 120 W hızı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon hızlı şarj desteği ile birlikte 15 dakika içerisinde sıfırdan % 100‘e şarj olabiliyor.