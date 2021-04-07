iQOO 7 Legend, AnTuTu’da Fırtınalar Estirdi!

Vivo’nun alt markasır iQOO, bu ayın sonunda iki yeni amiral gemisi cihaz tanıtacağını ve bunlardan birinin iQOO 7 Legend olacağını doğruladı. Bugün, iQOO 7 Legend’in AnTuTu puanları paylaşıldı. Yeni telefon,831.000 puanı geçti.

Söz konusu telefon, iQOO 7’nin 733.519 puanlık skoru geçmeyi başardı ve kıyaslama platformunda 831.200 puan aldı. Sahiden de etkileyici bir performans puanı diyebiliriz. Tahtta bulunan Black Shark 4 Pro’yu geçemese de, iyi bir skor olduğunun altını çizelim.

iQOO 7 Legend, 120Hz yenileme hızına sahip 6,62 inç AMOLED FHD + merkezli delikli ekran bulunduracak. Snapdragon 888 işlemcmin 12 GB’a kadar RAM ile eşleştirilmiş amiral gemisi olması bekleniyor.

Beklenen diğer özellikler arasında 48MP ana lensli üçlü kamera, 16MP selfie kamera, 4.000mAh pil, Android 11 işletim sistemi ve 537 doların altında bir fiyat etiketi yer alıyor.