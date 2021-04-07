iQOO 7 Legend, Bu Ay İçinde Tanıtılabilir!

Mart ayının sonunda Google Play Console’da I2012 model numaralı bir iQOO telefonu görüldü. Bu telefonun Snapdragon 870 destekli iQOO Neo 5 akıllı telefon olduğuna inanılıyor. Şimdi aynı telefon Hindistan’daki Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) onay aldı. Sertifikasyon, iQOO Neo 5’in bu ay iQOO 7 Legend akıllı telefonun yanında resmiyet kazanabileceğini gösteriyor.

BIS sertifikası, iQOO Neo 5’in özellikleri hakkında bilgi içermiyor. Google Play Console listesi, Full HD + çözünürlük, Snapdragon 870 yonga seti, 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi sunan delikli bir ekrana sahip olduğunu ortaya çıkarıyor.

Diğer özellikler söz konusu olduğunda, iQOO Neo 5’in 16 megapiksel ön kamerası, 48 megapiksel + 13 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi ve 66W hızlı şarjı destekleyen 4.400 mAh bataryası var. Ekran içi parmak izi okuyuculu 6,62 inç AMOLED ekrana sahip. Bu yılın başlarında, I2011 model numarasına sahip bir iQOO telefonu BIS’te görüldü. Bu model de Neo 5’in bir çeşidi olabilir.

iQOO Hindistan Direktörü Gagan Arora, yaptığı röportajda şirketin bu ayın sonunda Hindistan’da iQOO 7 akıllı telefon serisini piyasaya süreceğini söyledi. Seri, iQOO 7’nin BMW Motorsport’tan ilham alan bir versiyonu olan iQOO 7 Legend’i ve başka bir cihazı içerecek. Muhtemelen, iQOO Neo 5, Hindistan’daki diğer iQOO 7 serisi telefon olarak yeniden isimlendirilebilir.

Arora, şirketin bu yıl Hindistan’da farklı fiyat birkaç iQOO telefonu piyasaya sürmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. Hatırlamak gerekirse, şirket geçen yıl Hindistan’da yalnızca iQOO 3 4G ve iQOO 3 5G gibi iki telefon piyasaya sürdü. İQOO akıllı telefonlarının Hindistan’da Vivo’nun üretim tesisinde yapılacağını açıkladı. Ayrıca iQOO telefonlarının müşterilerinin Vivo’nun seçkin servis merkezlerinde destek alabileceklerini de söyledi.