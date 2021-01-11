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iQOO 7 Neo, Z3, Z3x ve U3x Telefonlarının Teknik Özellikleri ve Fiyatları Sızdırıldı!

Vivo iQOO'nun yeni nesil iQOO telefonlarına dair sızıntılar ortaya çıktı. İşte o telefonlar ve özellikleri...

Ayşen Sıla

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iQOO 7

Vivo tabanlı iQOO, iQOO 7’yi bugün piyasaya sürecek. Bir Weibo kullanıcısı, iQOO 7 Neo, iQOO Z3, iQOO Z3x ve iQOO U3x gibi yaklaşan iQOO telefonlarının özelliklerini paylaşmak için birkaç ekran görüntüsü paylaştı. Fakat bu bilgilerin henüz onaylanmadığını dile getirmekte fayda var.

iQOO 7

iQOO 7 Neo

iQOO 7 Neo‘nun 120Hz veya daha yüksek yenileme hızı sunan bir LCD ekran, Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve 55W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Telefon, 48 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel selfie kamera ile geliyor olabilir. İQOO 7 Neo’nun yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde yaklaşık 385 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

iQOO 7

iQOO Z3 ve iQOO Z3x

iQOO Z3 ve Z3x telefonlarının geçen yıldan itibaren iQOO Z1 ve iQOO Z1x telefonlarının üst modeli olarak gelmesi bekleniyor. İQOO Z3 sızıntısı, 144Hz LCD ekrana, bilinmeyen 6nm işlemciye, LPDDR4x RAM’e, UFS 2.2 depolamaya ve 44W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500mAh bataryaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Fotoğrafçılık için telefonda 16 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana kamera bulunuyor ve fiyatı ise yaklaşık 308 dolar olarak belirtiliyor.

iQOO Z3x ise, 120Hz LCD ekran, Dimensity 820 işlemci, LPPDR4x RAM, UFS 2.2 depolama ve 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelebilir. 16 megapiksellik bir selfie kamera ve 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 230 dolar.

iQOO U3x

İQOO U3x‘in 60Hz LCD panel, Dimensity 700 yonga seti, LPPDR4x RAM, UFS 2.1 depolama ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Telefonda 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel ana kamera bulunabilir. Telefonun yaklaşık 155 dolar fiyata sahip olacağı söyleniyor.

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KaynakGizmo China

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