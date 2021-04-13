iQOO 7 Serisi 26 Nisan’da Satışa Çıkıyor!

Vivo‘nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan iQOO, şu sıralar 7 serisi cihazları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket yeni serisini 26 Nisan’da resmi olarak Hindistan pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Çevrimiçi olarak Amazon’dan satışa çıkacak olan modellerin, en dikkat çekeni ise iQOO 7 Legend oluyor.

BMW M Motorsport ile ortaklaşa tasarlanan bu modelin, Çin pazarında biraz daha farklı bir tasarımı satışa çıkacak. Bu farklı tasarımın arkasında deri bir kaplama ile BMW‘nin renkli şeritleri yer alacak.





iQOO 7‘ye döndüğümüzde ise cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB, 12 GB RAM / 256 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Cihazın 6.2 inç AMOLED 120Hz HDR10+ destekli bir ekranı ve 16 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel telefoto + 13 Megapiksel ultra olmak üçlü bir kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Android 11 ile gelen cihaz, OriginOS (Çin’e özel Funtouch OS) arayüzü ve 120 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip. iQOO 7 Legend Hindistan versiyonları 66W‘a kadar destek sunacak. Cihaz, Gri, Mavi, Beyaz ve Legend renk seçenekleriyle ve 530 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak.