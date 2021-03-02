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iQOO 7 Şubat Ayı AnTuTu Sıralamasında İlk Sırada Yer Aldı!

iQOO 7, akıllı telefon pazarında Android kısmında oldukça güçlü Snapdragon 888 işlemcisi ile AnTuTu sıralamasında ilk sırada yer almayı başardı. İşte iQOO 7'nin ve diğer AnTuTu sıralamasında yer alan cihazların detayları..

Yunus Emre Çakır

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iQOO 7 AnTuTu

Akıllı telefon pazarında güçlü bir donanıma sahip olan iQOO 7, Şubat 2021 AnTuTu sıralamasında ilk sırada olmayı başardı. Şirket bu yeni modeliyle birlikte Android pazarında oldukça büyük bir etki yarattı.

Snapdragon 888 yonga setine sahip olan cihaz, Vivo X60 Pro Plus‘ı çok az bir farkla (14 puan) geçmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında yer alan Vivo X60 Pro Plus‘ı, Mart ayı listesinde ilk sırada görmemiz yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Üçüncü sırada ise Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden bir diğeri olan Xiaomi‘nin Redmi K40 Pro modelini görüyoruz. Kardeşi olan Mi 11‘in hemen üstünde yer almayı başardı.

İlk dört sırayı Snapdragon yonga setine sahip olan cihazlar almış durumda. Beşinci sırada ise Huawei‘nin kendi geliştirdiği yonga seti Kirin 9000‘ni görüyoruz. Mate 40 Pro ile gelen işlemci oldukça iyi bir skor ile karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki sıralarda ise liste hep Snapdragon serisinden oluşuyor.

Bu serinin önemli olanlarından biriside Snapdragon 870 oluyor. Redmi K40 diğer Snapdragon 865 modellerinin önüne geçmeyi başarmış durumda. Bunun sebebi olarak ise güçlendirilmiş Snapdragon 870 olduğunu biliyoruz.

Orta segment sıralamasına baktığımızda ise Redmi 10X 5G‘nin Pro modelini geçerek birinci sıraya oturduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada ise yine Vivo‘nun S7t modeli Dimensity 820 yonga seti ile girmeyi başardı. Dördüncüyle ile birlikte listenin tamamı Kirin yonga seti serisinden oluşuyor. Huawei‘nin Nova serisini listenin geri kalanında daha çok görüyoruz.

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