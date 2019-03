iQOO Akıllı Telefonu Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Vivo‘nun alt markası olan iQOO, ilk akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. İlk açıldığından beri birçok sızıntıya ev sahipliği yapan iQOO’nun sonunda açılımı da belli oldu, “I quest on and on“. Her zaman yola devam gibi yorumlanan hareketle şirket nihayet akıllı telefon pazarında yerini aldı.

Son birkaç ay içinde alt markalarından çarpıcı akıllı telefonlarıya ön plana çıkan Xiaomi ve Oppo gibi şirketlerin arasına katıldı. İlginç bir şekilde, telefon basitçe IQOO olarak adlandırılıyor.

IQOO, akıllı oyun telefonları dünyasına yöneldi. Oyunculara ve yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik bir akıllı telefon. Telefon, dört bellek seçeneğiyle geliyor.

Snapdragon 855 işlemci serisinin son sersisi 6GB RAM + 128GB Depolama, 8GB RAM + 128GB Depolama, 8GB RAM + 256GB Depolama ve 12GB + 256GB Depolamalık sürümler ile geliyor. Abiyane tabiriyle canavar gibi telefon olacak.

Telefonun tasarımı oldukça standart duruyor. Yüksek ekran / gövde oranına sahip bir su damlası çentikli ekran yer alıyor. Arka tarafında ise dikey olarak yerleştirilmiş IQOO logosu ile üçlü kamera kurulumu var. Bununla birlikte, Vivo eşsiz bir sırt tasarımı vererek onu rakiplerinden ayırmaya çalışıyor.

Telefon için iki renk mevcuttur, Electro-optik Mavi ve Lav Turuncusu. Ayrıca her iki modelde de arka tarafında Halo ışık şeridi bulunuyor. Genel olarak, bu LED ışık şeridi ve performans kabininden ilham alan tasarımla, IQOO bu fiyat etiketindeki rakiplerinden ayrı duruyor.

iQOO Akıllı Telefon Fiyatı