iQOO Katlanabilir Telefonun Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Bu haftanın başlarında Vivo, iQOO isminde yeni bir alt markayı tanıttı. Yeni marka, fütüristik özelliklere sahip premium telefonları üretebileceği tahmin ediliyordu. Hatta Çin’den gelen bazı raporlar, yeni markanın birinci sınıf cep telefonlarına odaklanacağını, birkaç raporda Vivo’nun Xiaomi, Nubia ve diğerlerinin önüne geçmek için oyun telefonu segmentine girdiğini söylüyor.

Aynı zamanda yaklaşan iQOO telefonlarının 739 dolardan fazlaya mal olması bekleniyor. Bu gün ise Çin’den gelen sızıntı haber, gizemli iQOO katlanabilir telefonun teknik çizimlerini paylaştı. Muhtemelen, şirketin ilk akıllı telefonu olabilir.

20 Şubat’ta, Samsung ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Son sızıntı haberlere göre de, isminin Samsung Galaxy Winner olarak adlandırılabileceği iddia ediliyor.

iQOO Katlanabilir Telefon 1 - 3

Güney Koreli şirket, katlanabilir ekrana erişmek için kullanıcıların bir kitap gibi açmasını sağlayan farklı bir katlanabilir ekran tasarımı seçti. Cihaz kapalıyken, kullanıcılar bir dış ekranın varlığından dolayı bir akıllı telefon gibi kullanabilecekler.

İQOO markasından gelen yeni teknik çizimlerde iddia edilen katlanabilir telefonun, Samsung’un katlanabilir tasarımına benzer bir ekranla donatılacağını gösteriyor. Katlanabilir tasarım telefonun dış tarafında katlanabilir bir ekrana sahip.

Sonuç olarak, kullanıcılara kapalıyken ön ve arka ekranlar sunar. Sızdırılmış teknik çizimler, uçtan uca ekrana sahip olduğunu göstermektedir. Ancak Vivo destekli iQOO şirketinden katlanabilir bir telefonun varlığına dair resmi bir onay yoktur.