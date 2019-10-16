iQOO Lite AnTuTu Sonuçları Yayınlandı – Sonuçlar Etkileyici!

Son raporlar, Vivo’nun iQOO akıllı oyun telefon markasının yeni bir akıllı telefon tanıtmak için hazır olduğunu ortaya çıkardı. Söylentilere göre telefona iQOO Lite ya da iQOO Neo Pro adı verilecek. Telefonun V1936A model numarası geleceği daha öncesinde de ortaya çıkmıştı.

iQOO’nun yeni bir Weibo yazısı, yaklaşmakta olan iQOO telefonunun gelmesine işaret ediyor. Weibo’da telefonun hızı vurgalanırken, V1936A model numarasına sahip akıllı telefonun, ana özelliklerinin sızdırıldığı AnTuTu listesi de buna ek olarak yayınlandı.

Bir önceki ayın sonunda, bir Çinli kaynak, yakında 33W hızlı şarj desteği olan bir iQOO telefonunun gelebileceğini iddia etti. Ardından, Vivo V1936A telefonu, Çin’in 3C otoritesinin veritabanında, 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla tespit edildi. Bu nedenle, iddia edilen iQOO Lite’ın V1936A model numarasına sahip olduğu varsayılmaktadır.

Vivo V1936A’nın bir Geekbench listesi geçen hafta tespit edildi. Android 9 Pie OS ile çalışan telefonun üzerinde Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM olduğunu ortaya çıkardı. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 3516 ve 11262 puan aldı.

Bugün Vivo V1936A iQOO telefonu AnTuTu’da ortaya çıktı. Liste yine telefonun bir SD855 işlemciye ve 8 GB RAM’e sahip olduğunu doğruladı. 256 GB dahili depolama alanına sahiptir. Telefonun ekranı 1080 x 2340 pikseli destekliyor ve Android 9 Pie OS ile önceden kurulmuş.