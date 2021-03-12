iQOO Neo 5’in HD Görüntüleri Yayınlandı!

Vivo’nun çok beğenilen iQOO serisine bir yenisi daha ekleniyor. iQOO Neo 5, benzersiz özellikleriyle birçok habere konu oluyor. Telefonun 16 Mart’ta satışa sunulması bekleniyor. Neo 5’in yüksek çözünürlüklü görüntüleriyse bugün yayınlandı.

iQOO Neo.5 akıllı telefonun mavi-siyah gradyan modeli adeta göz kamaştırıyor. Yakışıklı telefon, ekranda küçük boyutlu bir delik bulunduruyor. Söylentiler, cihazın Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten 6,62 inç S-AMOLED E3 ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ekran, doğal renk üretimi vaat eden bir parmak izi sensörü ve bağımsız bir ekran çipi ile destekleniyor.

iQOO Neo 5’in sağ kenarında ses düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor. Üst kenarıysa boş görünüyor. Yani telefonda 3,5 mm ses girişi bulunmuyor. Neo.5’in arka tarafında bir SIM kart tepsisi, bir USB-C bağlantı noktası ve harici bir hoparlör yer alıyor.

Telefonun arka yüzünde OIS destekli Sony IMX589 ana kamera, 120 derece 13 megapiksel ultra geniş lens ve 2,5 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lensten oluşan dikey bir kamera modülü bulunuyor. Telefonda ayrıca 16 megapiksellik bir ön kamera da var.