iQOO Neo 5’in Tasarımı Nihayet Ortaya Çıktı!

Vivo, iQOO Neo 5 akıllı telefonunu 16 Mart’ta satışa sunacak. O zamandan beri şirket telefonun ekranı, yonga seti, pil boyutu ve hızlı şarj özellikleri ile ilgili temel bilgileri açıkladı. Şirket tarafından bugün yayınlanan Neo 5’in tanıtım videosu, ön ve arka tasarımını ortaya çıkardı.

Tanıtım videosu, iQOO Neo 5’in ekranının gerçekçi renkler ürettiğini gösteriyor. Görüldüğü gibi, üst orta konumda küçük, yuvarlak şekilli bir selfie kamera bulunuyor. iQOO, Neo 5’in ekranının doğru bir görsel deneyim sunmak için bağımsız bir ekran çipine sahip olduğunu da doğruladı. Telefon, FHD + çözünürlüğünü, 120Hz yenileme hızını, 1300nit parlaklığı, 6000000: 1 kontrast oranını, HDR10 + ve ekran içi parmak izi okuyucuyu destekliyor.

iQOO Neo5’in mavi renkli arka paneli, bir LED flaşla birlikte dikey olarak hizalanmış kamera sistemi sunuyor. Telefonun OIS destekli bir Sony IMX589 48 megapiksel ana kameraya sahip olduğu söyleniyor. Ana lense 120 derece FOV ile 13 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro lens eşlik ediyor. Telefonda 16 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.

iQOO, iQOO Neo 5’in Snapdragon 870 yonga seti tarafından desteklendiğini ve UFS 3.1 depolama alanına sahip olduğu da resmi olarak onayladı. Telefon, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.400 mAh pil bulunduracak.

iQOO Neo 5, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ile desteklenecek. Kullanıcılara 256 GB’a kadar yerel depolama alanı sunması bekleniyor. Telefonda Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Telefonun yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.