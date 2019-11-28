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iQOO Neo 855 Plus Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Vivo'nun en yeni premium akıllı telefonu yeni Neo, iQOO Neo 855 Plus olarak anlandırılabilir...

Zeynep Gökçen

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iQOO Neo 855 Plus Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Vivo, premium telefon segmentinde iQOO akıllı telefon serisine sahip. Seride yer alan telefonlar iQOO Neo ve iQOO Neo 855 yer alıyor. Kısa bir süre önce ise seriye Vivo V1936AL model numarasına sahip yeni bir model ekleneceği gündeme geldi. Telefonun Vivo iQOO Neo 855 telefonunun yeni bir sürümü olduğu düşünülüyor.

iQOO Neo 855, Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Dün, yeni Vivo V1936AL’in Master Lu testinde, Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Bugün ise Vivo V1936AL telefonun özellik listesi Google’ın Android Enterprise sitesinde görüldü.

Yeni liste telefonun bir kaç detayını daha açıkladı. Vivo V1936AL’nin Android Enterprise listesi, su damlası çentikli 6.4 inç ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahiptir.

Telefon kutudan Android 9 Pie ile çıkacak. Cihazda NFC desteği yoktur. Diğer tüm iQOO telefonları gibi Vivo V1936AL, ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelebilirdi. Master Lu kriterleri listesi, telefonun ekranının 1080 x 2340 piksel FullHD + çözünürlüğünü desteklediğini doğruladı.

iQOO Neo 855 Plus Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Ayrıca telefonun 8 GB RAM sürümünün 128 GB yerel depolama ile donatılacağı da ortaya çıktı. Telefonun 3C sertifikası, 33W hızlı şarj cihazıyla gönderilebileceğini açıklamıştı. SD855 destekli Vivo iQOO Neo, iQOO Neo 855 olarak adlandırıldı. Muhtemelen, Snapdragon 855+ sürümü, iQOO Neo 855 Plus olarak adlandırılabilir.

KaynakGsmArena
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