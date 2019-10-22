iQOO Neo Snapdragon 855 Batarya Özellikleri Açıklandı!

Vivo’nun premium akıllı telefonlar üreten alt markası iQOO, bu yılın başlarında ilk telefonunu piyasaya sürüldü. Ayrıca şirket son birkaç ay içinde birkaç cihaz çıkardı. Şimdi ise şirket tamamen yeni bir akıllı telefon tanıymaya hazır – iQOO Neo Snapdragon 855.

Yaklaşan telefon, birkaç ay önce piyasaya sürülen iQOO Neo akıllı telefonun güncellenmiş bir sürümüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz Qualcomm Snapdragon 855 sekiz-çekirdekli işlemci tarafından desteklenecektir.

Şirket, yakın zamanda tanıtılacak olan akıllı telefonun özelliklerini, yayınladığı tanıtım posterleri ortaya çıkarıyor. Bugün ise yayınlanan poster ile şirket, cihazın 33W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh batarya ile çalışacağı doğruladı.

TENAA listesi sayesinde cihazın teknik özellikleri çevrimiçi olarak zaten sızdırılmış durumda. Telefonun 1080×2340 piksel FullHD+ ekran çözünürlüğünü destekleyen 6,38 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu.

Listedeki telefonun teknik çizimleri, cihazın ekranın üstünde bir su damlası çentiğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bilindiği gibi, cihaz 2,84 GHz’de çalışan Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca 6GB RAM ve 8GB RAM bellek seçenekleriyle birlikte gelecektir.