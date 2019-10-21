iQOO Neo Snapdragon 855 Sürümü Yolda – İşte Tüm Özellikleri!

Vivo‘nun akıllı oyun telefonları konusunda ön plana çıkan iQOO markasının yakın zamanda yeni bir telefonu piyasaya süreceği kısa bir süre önce gündeme geldi. Şimdi ise o telefonun özellikleri, TENAA’da V1936A/T model numarası ile ortaya çıktı. Telefonun isminin Vivo iQOO Neo Snapdragon 855 olarak adlandırılacağı iddia ediliyor.

Her zamanki gibi, TENAA listesi akıllı telefonun tüm özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Geliştirilmiş iQOO Neo SD855, 24 Ekim’de Çin’de tanıtılacak. Akıllı telefon, 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlüğü destekleyen 6,38 inç AMOLED ekrana sahip.

Şirket tarafından paylaşılan resmi görüntüler, telefonun su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonda minimum 4,420mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Tipik boyutu 4.500mAh olabilir. iQOO, akıllı telefonun 33W hızlı şarj teknolojisi desteğiyle geleceğini onayladı.

2.84GHz sekiz çekirdekli işlemcisi olan Snapdragon 855 yonga seti akıllı telefona güç veriyor. Telefon 6 GB ve 8 GB RAM modellerinde geliyor olacak. Depolama sürümleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB‘dir. Çinli firma zaten telefonun UFS 3.0 depolama alanıyla geleceğini onayladı. Cihazda microSD kart yuvası yok.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerası mevcut. Akıllı telefon, bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Telefonun TENAA listesinde görüntüleri bulunmuyor.

Ancak şirket, telefonun Carbon Black, Electro-optic Purple ve Icelandic Aurora gibi renklerde geleceğini çoktan onayladı. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, akıllı telefonun fiyatını içermiyor. Telefonu çevreleyen söylentiler, pazardaki en uygun fiyatlı SnapDragon 855 destekli telefonlardan biri olabileceğini iddia ediyor.