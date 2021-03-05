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İQOO Neo5, Snapdragon 870 İle Geliyor!

Akıllı telefon pazarında daha fazla pay sahibi olmak isteyen İQOO, yeni Neo5 modelini sunmaya hazırlanıyor. Bugün yeni Neo5 hakkında sızıntılar ortaya çıktı. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Vivo iQOO Neo 5

Akıllı telefon pazarında yeni üreticilerden olan İQOO, Vivo‘nun alt bir kuruluşu olarak yeni modeller üretmeye devam ediyor. Şirket şu sıralar 16 Mart tarihinde tanıtımını yapacağı İQOO Neo5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere daha önce ortaya çıkan Neo5‘in Snapdragon 870 yonga setini kullanacağı sızıntıları bugün doğrulanmış oldu. Bununla birlikte cihaz, UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM ile geliyor. Ayrıca Vivo tarafından geliştirilen OriginOS arayüz sisteminin en güncel sürümü telefonun içerisinde yer alacak.

Yeni İQOO Neo5‘in 12 / 8 GB RAM kapasitesine ve 128 / 256 GB dahili depolama alanının olduğu iki versiyonunun olması bekleniyor. Cihazı ekranı 6.6 inç 120 Hz Süper AMOLED bir yapıya sahip olacak. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera modülü bulunacak.

4.400 mAh batarya kapasitesiyle gelecek olan modelin fiyatının 465 ile 575 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Şirket yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi açıklamadı.

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