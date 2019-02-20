İQOO Phone 1 Mart'ta Geliyor!

Vivo geçtiğimiz hafta iQOO adlı yeni alt markasını tanıttı. Ortaya çıkan söylentiler ise iQOO’nun 745 dolar civarında yüksek kaliteli telefonlar üreteceğini iddia etti. İlk telefonun adı henüz teyit edilmedi.

Sadece şirket zaten bazı temel özelliklerini açıkladı. Bugün ise Çinli üretici 1 Mart’ta ilk telefonunu tanıtacağını doğrulayan bir posteri Weibo resmi hesabında paylaştı. iQOO, ilk telefonunu “born powerful” ve “monster inside” olarak nitelendirdi.

Yani hem güçlü hem de canavar gibi. Bu da telefonun en üst düzey özelliklerle donatılacağı anlamına geliyor. Gizemli telefon, 12GB RAM‘le eşleşen bir Snapdragon 855 mobil platform tarafından desteklenmektedir. 256GB yerel depolama ile geliyor olacak.

iQOO’nun ilk akıllı telefonu, 4.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak. USB-C ile 44W hızlı şarj için destek taşıyacak. Ayrıca telefonun oyunlar için de üst düzey performans göstermesini 4D Shock desteğini barındıracak.

Ayrıca NFC bağlantısı için destek taşıyacak. Telefonun diğer özelliklerinden bazıları SuperHDR, altıncı nesil ekran içi parmak izi tarayıcı ve üçlü arka kamera. Son bir haftada Xiaomi gibi yol izleyen İQOO, telefonu hakkında sürekli yeni bilgiler yayınlıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha çok bilgiyi paylaşabilir.