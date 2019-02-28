iQOO Phone Canlı Videosu ve Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Vivo‘nun iQOO akıllı telefonu dün TENAA’da ilk defa görüntülenmişti. Ancak akıllı telefonun özellikleri yalnızca yer almıştı. Herhangi bir görüntü yoktu. Bugün ise TENAA listelemesi telefonun görüntüleri ile güncellendi.

Akıllı telefonun su damlası çentiği var. Ayrıca Altın Sarısı ve Mavi renk seçeneklerinde gelecek. Akıllı telefonun bir diğer netleşen özelliği ise alt kısımda çerçeve kalınlığının biraz daha yüksek olması.

Telefonun arka paneli oldukça ilginç duruyor. Cam kaplamalı arka panel, gökkuşağı renginde bir gradyan tasarıma ev sahipliği yapıyor. Birçok akıllı telefonun arkası cam kaplama ve gradyan renge sahip olsa da, Vivo’nun bu yeni cihazı benzersiz duruyor.

iQOO Phone Teknik Çizimleri 1 - 4

Sol üst köşede, altında LED flaş bulunan üçlü kamera kurulumu var. Telefonun altına “Vivo Snapdragon 855” yazılmıştır. Arkasında parmak izi tarayıcı yok. TENAA zaten bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu açıkladı. Telefonun sağ tarafı, neon mavi rengine sahip ses kontrol tuşu ve güç tuşu bulunuyor.

Aynı zamanda muhtemelen Yapay Zeka asistanı için bir başka neon mavi düğme var. Onaylanan bu görüntülerin ardından, birde canlı görünümünü gösteren video yayınlandı. Tabi ki farklı bir renk seçeneği var. Ancak arka tarafta, “Vivo Snapdragon 855” değil, en alta yazılmış “iQOO” var.