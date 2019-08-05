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iQOO Pro 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo'nun premium telefon üretici markası iQOO, yakın zamanda iQOO Pro 5G cihazını piyasaya sürecek....

By Muhammed Arslan

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iQOO Pro 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

30 Temmuz’da Vivo iQOO, bu ay içinde Çin’de iQOO Pro 5G telefonunu tanıtacağını doğruladı. Ayrıca telefonun bir tanıtım görüntüsünü yayınlamıştı. Devam eden ChinaJoy 2019 boyunca, iQOO Pro 5G akıllı telefon iQOO’nun ürün müdürü Violet Song‘un ellerinde görüntülendi.

Görüntü çekildi ve Weibo’daki Çinli bir teknoloji blogcusu tarafından paylaşıldı. Aynı Weibo yayını da Song tarafından tekrar basıldı. Resimde yaklaşan iQOO Pro 5G’yi elinde tutuyor. Fotoğraf net olmasa da, geçen hafta yayınlanan iQOO Pro 5G tanıtım görüntüsüyle aynı.

Telefonun görüntüleri, arka tarafında dikey olarak düzenlenmiş üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor. Telefon, ekran üzerinde bulunan bir parmak izi sensörüyle birlikte geliyor olacak.

iQOO Pro 5G Canlı Canlı Görüntülendi!

Telefonun özellikleri şu anda açıklanmadı. Ancak, telefonun ayrıntılarından bazıları son raporlarda zaten görünmekteydi. Orijinal Vivo iQOO akıllı telefon 2.84GHz Snapdragon 855 ile güçlendirildi. Yaklaşan iQOO Pro 5G, daha iyi CPU ve GPU performansı için 2.96GHz sekiz çekirdekli işlemci içeren Snapdragon 855 Plus tarafından desteklenebilir.

Ayrıca, yakın zamanda Çin’in 3C otoritesinin veritabanında tespit edilen Vivo V1916A 5G telefonunun iQOO Pro 5G olabileceğine inanılıyor. Telefon 44W hızlı şarj cihazı ile birlikte 3C tarafından onaylandı. Bu detayların dışında, telefonun diğer özellikleri henüz mevcut değil. Vivo iQOO akıllı telefonunda bulunan bazı özellikleri içerebilir.

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