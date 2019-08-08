iQOO Pro 5G Çıkış Tarihi Netlik Kazandı!

Haziran ayında Vivo, yılın üçüncü çeyreğinde 5G iQOO telefonun açılacağını doğruladı. Önceki ayın sonunda, iQOO, iQOO Pro 5G akıllı telefonunu Ağustos ayında açıklayacağını açıklamıştı. Bugün, iQOO Pro 5G’nin 22 Ağustos’ta Çin’de tanıtılacağını gösteren resmşii bir açıklama geldi.

Poster yalnızca akıllı telefonun tanıtım tarihini doğruluyor. Telefonun özellikleri hakkında hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Yakın zamanda 3C’de tespit edilen Vivo V1916A 5G akıllı telefonunun yaklaşan iQOO Pro 5G olabileceğine inanılıyor. 3C listesi, telefonun 44W hızlı şarj ile gelebileceğini ortaya koydu.

Vivo iQOO Pro 5G, nisan ayında resmi olan 2.84GHz Snapdragon 855 destekli iQOO oyun telefonunun gelişmiş sürümü olarak gelecek. 2.96GHz sekiz çekirdekli işlemcili Snapdragon 855 Plus iQOO Pro 5G’ye güç veriyor.

Asus ROG Phone 2 ve Xiaomi Black Shark 2 Pro‘dan sonra, iQOO Pro 5G, Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından kullanılan üçüncü akıllı telefon olacak. Ayrıca, 5G bağlantı desteği ile gelen ilk Snapdragon 855 Plus yakıtlı telefon olacak. X50 5G modem, iQOO Pro 5G telefonunda 5G bağlantısı sağlayacak.

iQOO Pro 5G, ekran içi parmak izi tarayıcı bulunan bir su damlası tarzındaki çentik ekrana sahip olmaya devam edebilir. 4,500mAh batarya daha büyük bir batarya ile geliyor olabilir. Telefonun arka panelinde üçlü kamera bulunuyor.