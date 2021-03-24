iQOO Z3, 120 Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak!

Vivo’nun üst düzey cihazlar üreten alt markası iQOO, 25 Mart’t iQOO Z3 adlı yeni Z serisi akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Şimdi, lansmandan önce şirket telefonun bazı temel özellikleri açıkladı.

Bugün şirket, iQOO Z3’ün 120 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen bir ekrana sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca cihazın yüksek çerçeve oyunlarını da desteklediği ortaya çıktı. Daha önce, ekranın Full HD + (2408 x 1080 piksel) ekran çözünürlüğüne ve 480 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı bildirilmişti.

Son zamanlarda iQOO, akıllı telefonun 8GB RAM ve UFS 2.2 depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 786G yonga seti tarafından desteklendiğini de doğruladı. Telefonun 55W flaş şarj desteğine sahip olması bekleniyor.e

Cihaz, Multi-Turbo 5.0 Smart Expansion desteği ile birlikte geliyor ve beş kat sıvı soğutma sistemi ile donatılmış. Ayrıca, oyun kutusu işlevi ile birlikte Eagle Eye Mode 2.0, çok kanallı destek ve 4D oyun titreşimini destekliyor.

Kamera departmanına gelince, telefon 64 megapiksel sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemini çalıştırması ve 4.500mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor.