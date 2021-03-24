Ana Sayfa Akıllı Telefon iQOO Z3, 120 Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak!

iQOO Z3, 120 Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak!

iQOO Z3'ün bazı özellikleri şirket tarafından onaylandı. 120Hz hız ve muhteşem soğutma özelliği...

Ayşen Sıla

-

0
iQOO

Vivo’nun üst düzey cihazlar üreten alt markası iQOO, 25 Mart’t iQOO Z3 adlı yeni Z serisi akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Şimdi, lansmandan önce şirket telefonun bazı temel özellikleri açıkladı.

Bugün şirket, iQOO Z3’ün 120 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen bir ekrana sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca cihazın yüksek çerçeve oyunlarını da desteklediği ortaya çıktı. Daha önce, ekranın Full HD + (2408 x 1080 piksel) ekran çözünürlüğüne ve 480 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı bildirilmişti.

Son zamanlarda iQOO, akıllı telefonun 8GB RAM ve UFS 2.2 depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 786G yonga seti tarafından desteklendiğini de doğruladı. Telefonun 55W flaş şarj desteğine sahip olması bekleniyor.e

iQOO

Cihaz, Multi-Turbo 5.0 Smart Expansion desteği ile birlikte geliyor ve beş kat sıvı soğutma sistemi ile donatılmış. Ayrıca, oyun kutusu işlevi ile birlikte Eagle Eye Mode 2.0, çok kanallı destek ve 4D oyun titreşimini destekliyor.

Kamera departmanına gelince, telefon 64 megapiksel sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemini çalıştırması ve 4.500mAh pil ile desteklenmesi bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmoChina

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Motorola Moto G50’nin Renderleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarında etkili olmaya çalışan Motorola, şu sıralar yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin bugün yeni Moto G50 modeline ait render görselleri...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 9, Mart 2021 Güncellemesini Alıyor!

Kore'li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ocak ayında yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmüştü. En son olarak ise geçtiğimiz haftalarda şirket yeni orta segment A...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Ultra, ISOCELL GN2 Sensörünü Kullanacak!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 29 Mart tarihinde yeni bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Şirketin bu etkinlikte yeni Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor Band 6, Mart’ta Satışa Çıkıyor!

Huawei'den ayrıldıktan ve bağımsız bir şirket olduktan sonra Honor, yeni akıllı telefon, tablet ve akıllı bileklik gibi birçok model üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iQOO 7 Küresel Pazara Sunuluyor!

Vivo'nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan iQOO, oldukça başarılı modeller çıkarmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket şu sırada Z3 modeli üzerinde...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014