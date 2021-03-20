iQOO Z3, 25 Mart’ta Piyasaya Sürülüyor!

iQOO, Vivo‘nun üst kuruluşu olarak akıllı telefon pazarında oldukça iyi ürünler sunmaya devam ediyor. Şirket şimdiler de yeni Z3 serisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz günlerde yeni Neo 5‘i duyurmuştu.

Bugün ise yeni iQOO Z3 modelini 25 Mart‘ta resmi olarak duyuracağını JD üzerinden belli etmeye başladı. Şuan için telefon hakkında çok fazla bir bilgi paylaşılmadı ancak yeni Z3, JD üzerinde listelenmiş durumda. Hatta bir poster ile listenen cihazın 5G bağlantısı olmak üzere birçok yeni bağlantı seçeneğini desteklediği bildiriliyor.

iQOO Z3, V2073A model numarasıyla birlikte geliyor. Cihazın Android 11 ile çalışacağı ve FullHD+ bir ekran paneliyle geleceği tahmin ediliyor. Google Play Console‘da yer alan bilgilere göre cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip. Bununla birlikte cihazın SM7250 kod numaralı bir yonga setini kullanacağı söyleniyor.

Bu da Qualcomm‘un Snapdragon 765, 765G veya 768G yonga setlerinden bir tanesinin olması bekleniyor. Cihazın 55 W hızlı şarj destekli yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacağı ve geliştirilmiş bir kamera yapısıyla gelmesi bekleniyor.