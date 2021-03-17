iQOO Z3, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Yeni iQOO Z3 Ocak ayından beri haberlerde yer alıyor. Bu akıllı telefon, bu ayın başlarında 3C sertifikası da aldı. Birkaç gün sonra, bazı özellikleri ortaya çıktı. Şimdi, ise telefon resmi onay alarak Google Play Console’da da görüntülendi.

İQOO’nun resmi Weibo hesabı, yeni akıllı telefonlar için bir tanıtım afişi paylaştı. Şirket bu cihazlardan birine “hızın küçük prensi” diyor. Teaser görüntüsü, telefonun adını üç şeritten oluşan bir Z ile açıkça gösteriyor – iQOO Z3.

Aynı zamanda bu telefon Google Play Console’da da görüldü. Listeye göre, Vivo V2073A model numaralı iQOO Z3, Qualcomm Snapdragon 765G tarafından desteklenecek.

Cihaz 6GB RAM ve 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe sahip bir FHD + ekran ile gelecek..Ayrıca ekranda 480 DPI değerine sahip olacak ve telefon Android 11 işletim sistemiyle desteklenecek.

Vivo iQOO Z3, 55W hızlı şarj ile merkezli bir yumruk delikli ekran, 144Hz yenileme hızı, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 depolama, 4,500mAh pil ve bir 48MP Sony IMX589 ana kamera sunacak.