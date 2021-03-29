iQOO Z3 Pro, Snapdragon 870G İle Geliyor!

Vivo‘nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan iQOO, şu sıralar yeni Z3 serisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin yeni Z3 serisi üst düzey donanım özelliklerine sahip olacak. Şirket Z3 modelini piyasaya sürdüğünden beri kullanıcılar bir de Pro modeli konusunda şirkete talepte bulunuyordu.

Bugün ise yeni seriden olan iQOO Z3 Pro‘un hangi yonga seti ile geleceği belli oldu. Şirketi Z3 Pro modelinde Snapdragon 870G yonga setini kullanacak. Şuan için Pro model hakkında daha fazla bir bilgi bulunmuyor olsa da cihazın 280-300 dolar fiyat aralığında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeni iQOO Z3 Pro‘nun aynı zamanda 144 Hz IPS LCD bir erkan ile geleceği de başka kaynaklar arasında yer alıyor. Biz sunulan iQOO Z3‘ün özelliklerine baktığımızda ise, 6.58 inç IPS LCD, HDR10, 120Hz bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera görüyoruz. Bununla birlikte cihaz içerisinde Snapdragon 768G (7 nm) yonga seti ve 6 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunduruyor.

Android 11 ve OriginOS for iQOO 1.0 çalışan cihaz, 55 W hızlı şarj destekli 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihazın arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Yeni iQOO Z3 Pro‘nun özellikleri de normal versiyonundan bir tık daha yüksek donanıma sahip olacak.