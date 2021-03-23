iQOO Z3, Snapdragon 768G İle Geliyor!

Vivo‘nun alt markası olarak akıllı telefon pazarında modeller sunmaya devam eden iQOO, şu sıralar yeni Z3 cihazı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere 25 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen cihaz, geçtiğimiz haftalarda Geekbench sonuçlarında görünmüştü.

Cihazın, Geekbench sonuçlarına baktığımızda işlemci olarak Snapdragon 765 veya 765G‘yi içeren SM7250 kod numaralı bir yonga setinin olduğunu görmüştük. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilerde cihazın daha üst bir işlemci kullanacağı doğrulandı.





Weibo üzerinden paylaşılan görsellerde cihazın Snapdragon 768G yonga setini kullanacağı belli oldu. Bununla birlikte telefon, UFS 2.2 depolama ve 8 / 6 GB RAM kapasitesiyle gelecek.

Şuan için şirket tarafından resmi teknik özellikler açıklanmamış olsa da cihazın daha önceden Google Play Console‘da yer alan özelliklerine baktığımızda, Android 11, FullHD+ çözünürlüklü bir panel ve 55 W hızlı şarj destekli bir bataryanın olacağını biliyoruz.

Delikli bir çentik yapısıyla gelecek olan ekranın tazeleme hızının ne olacağı henüz belli değil. Yeni iQOO Z3 hakkında daha fazla bilgiye 25 Mart’ta yapılacak olan resmi tanıtımdan sonra sahip olacağız.