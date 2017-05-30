Iron Blade: Medieval Legends Android ve iOS için yayınlandı!

Fransız firması Gameloft, Mart ayında Iron Blade: Medieval Legends ARPG adlı yeni bir oyunu RPG şampiyonasını yumuşak bir şekilde başlattı. Bugün geliştirici, oyunun artık Android ve iOS platformlarında tüm ülkelerde halka açık olduğunu açıkladı.

Aslında, Gameloft PC’de Iron Blade: Medieval Legends‘i de piyasaya sürdü, bu yüzden seçtiğiniz oyun platformları Windows Store’da bulunabilir.

Iron Blade: Medieval Legends, cazip bir hikaye ve sağlam oyun mekaniği özelliklerine sahip, aksiyon RPG taraftarlarına ait bir aşk mektubudur. Tapınakçıların üyeleri olarak, oyuncular Şeytan Lord Baal tarafından açığa çıkan şeytani güçleri yenmek zorunda kalacaklar.

Doğal Avrupa manzarası ile savaşacak, ışığı Notre Dame’e geri getirecek, İskoçya’daki ölüler ordularını yenip Transilvanya’daki vampirleri kaçıracaksınız.

Gameloft’un oyunu, oyuncuların tek bir darbede düşmanları yenebilecek güçlü kombinasyonları gerçekleştirmek için muslukları ve tokmakları bağlayarak kendi tarzlarını geliştirebilecekleri yenilikçi bir mücadele vaat ediyor.

Üstelik oyuncular saha kaynaklarını yönetebilecek ve kale savunmasını geliştirecekler. İblislerle savaşırken etki alanınızı korumaya yardımcı olacak kale yükseltmeleri ve özel birimlerin kilidini açın ve satın alın.

Çeşitli silahlar ve zırhlar elinizin altında olacak, bu nedenle savaş tarzınıza daha iyi uyacak silahları seçin. Oyun, oyuncuların kaynaklarından dolayı diğerlerine saldırabileceği bir PvP yönü de içeriyor.

Iron Blade: Medieval Legends oynamakta özgürdür, ancak oyun gerçek para ile sanal öğeler satın almanızı sağlar ve sizi üçüncü taraf web sitelerine yönlendiren reklamlar içerir.