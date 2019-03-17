Teknoloji iş arama konusunda da kendisini göstermeye başladı. Gazeteler, el ilanları dönemi yerine artık İş Arama Siteleri kullanılıyor. Hem iş arayanlar hem de çalışan arayanlar için çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı sağlayan İş Arama Siteleri için her geçen gün yenilenen alternatiflerde var.

Özellikle son yıllarda bu konuda birçok başarılı yapım karşımıza çıkmaya başladı. Peki, tüm bu projeler içerisinde en iyileri hangileri? Daha fazla ilana nerden ulaşabiliriz?

En İyi İş Arama Siteleri Hangileri?

Ele alacağımız sitelerin dev projeler olduğunu ve en çok kullanılan siteler arasında seçim yaptığımızı ekleyelim. Bu küçük hatırlatmayı yapmamızın ardından geçelim önereceğimiz sitelere.

Konu iş aramak olunca, akla gelen ilk site Kariyer.net oluyor. Kariyer.net, çok uzun bir süredir yayında olan en köklü iş platformlarından bir tanesi. 25 milyondan fazla kişinin özgeçmişinin bulunduğu sitede, binlerce iş ilanı var. Hemen her kategoride binlerce iş ilanını bulabileceğiniz sitede ilan vermek ve iş başvurusu yapmak da oldukça basit.

Site üzerinden kendinize bir profil oluşturmanız ve bu profil içerisine de özgeçmişinizi yüklemeniz yetiyor. Ardından size uygun iş ilanlarını bulabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Üyelik hesabınız olmasa da ilanlar arasında gezinti yapabiliyorsunuz ancak sınırlı sayıda gezinti gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bu konuda sınırlama var. Bunun dışında site üzerinde firmalar hakkında bilgi almak ve belli başlı başarı hikayelerini okumanız mümkün.

Yine dikkat çeken İş Arama Siteleri arasında yer alan Yenibiris.com, çok geniş veritabanına sahip. Sadece belli alanlarda değil, mavi yakadan beyaz yakalıya kadar hemen her alanda iş ilanına ulaşmak mümkün.

Sadece iş ilanlarına ulaşmak değil, işverenler için de çalışanlara ulaşma konusunda geniş bir yelpaze sunuluyor. Yine sistemin işleyişi ise aynı. Kariyer.net sisteminde olduğu gibi siteye giriş sırasında bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliğin ardından hem iş ilanları araştırabiliyor hem de başvuru yapabilirsiniz.

Yeni yeni günceme gelen sitelerden biri olan CVLogin, biraz daha farklı bir yapıya sahip. Site üzerinden profesyonel bir CV oluşturmanız için taslaklar sunuluyor. Profesyonel bazda en iyi CV dosyalarını oluşturmak mümkün.

Yine oluşturduğunuz özgeçmiş belgelerini paylaşmanız ve indirmeniz mümkün. Bunun için tek bir platformu kullanmak yeterli oluyor.

Yine bu alanda en iddialı sitelerden biri olan Linkedln, hem bir sosyal medya uygulaması olarak değerlendiriliyor hem de geniş bir iş sitesi olarak değerlendiriliyor. İş Arama Siteleri içerisinde de farklı yapısıyla dikkat çeken sitenin, mantığı oldukça basit.

Tek yapmanız gereken bir sosyal medya profili oluşturuyormuş gibi hesabınızı oluşturmak ve ardından sizin mesleğinizle alakalı olan kuruluşlara ya da kişilere başvurmak.

Dediğimiz gibi bu site üzerinde kendi profil bilgilerinizi oluşturabiliyor ve sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi kendi iş alanınıza göre farklı kullanıcılarla diyaloğa geçebiliyorsunuz.

Yine uygulamanın sürekli olarak güncellendiğini ve sosyal yönünün bir hayli arttırıldığını da ekleyelim. Sistem basit. Üye olup, kendi profilinize göre düzenleme yapmanız ve kişisel bilgilerinizi paylaşmanız yeterli.

Özellikle çalışan arayan firmalar için oldukça önemli bir platform olan Eleman.net, çok geniş bir kullanıcı ağına sahip. Dev firmaların iş ilanlarının bulunduğu platformda, hemen hemen her kitleye hitap eden bir iş ilanı bulmak mümkün.

Üye olmadan çeşitli işlerde arama yapabileceğiniz gibi üyelikle de iş ilanlarına başvurmanız mümkün. İş ilanlarına başvuru yapmanızın ardından değerlendirme süreçlerini de takip edebiliyorsunuz.

Resmi bir kurum olan İŞKUR üzerinden de iş başvuruları gerçekleştirmeniz mümkün. Kimlik bilgilerinizi kullanarak bir hesap oluşturmanız mümkün.

İş Arama Siteleri için genel anlamda yapacağımız paylaşımlar bunlar. Bu sitelerin dışında da onlarca farklı siteye ulaşabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi genel anlamda en büyük platformlar bunlar.