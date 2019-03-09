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İsimden Numara Sorgulama

İsimden numara sorgulama konusunda tüm detayları, hangi yolları kullanacağınızı ve en kolay yöntemleri açıkladık.

By İbrahim Kızılırmak

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isimden Numara Sorgulama

Numara gizleme konusu her geçen gün biraz daha zor bir iş haline gelmeye başladı. Akıllı telefonlarla beraber zaten bu alanda bir değişiklik oluştu. Bir yandan numara gizleme konusunda sürekli yeni uygulamaların ve programların geliştirildiğini görüyoruz diğer yandan ise gizlenen numaraları görmek için yayınlanan programların geliştiğini görüyoruz.

Tüm bunlar bir yana artık İsimden Numara Sorgulama gibi işlemlerin de kolaylaştırılmasını sağlayan birçok sistem var. Peki, İsimden Numara Sorgulama istediğimiz zaman kullanacağımız bu sistemler neler? Tüm bu sistemleri nasıl kullanırız? Detaylara geçelim.

Operatörlere Göre İsimden Numara Sorgulama İşlemi

Her operatörün kendisine göre sunduğu bir sistem var. Fakat burada dikkat edilecek bir nokta var. Eğer İsimden Numara Sorgulama işlemini gerçekleştirmek istediğini kişi, numarasını gizlediyse ve operatörü üzerinden bu ayarları yaptıysa, operatörler bu numarayı tabii ki kullanıcılarla paylaşmıyor.

Ama bu konuda herhangi bir sınırlama yapılmadıysa, bu durumda bir nevi numara havuzunda numaralar bulunuyor ve sorguladığınız zaman size de gösteriliyor. Bunun için Türk Telekom tarafından oluşturulmuş bir sayfa var.

Türk Telekom

İsimden Numara Sorgulama işlemi için Türk Telekom özel bir sayfa oluşturmuş durumda. Bu sayfa üzerinden sorgulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sistemin işleyişi oldukça basit. TTRehber olarak belirtilen sisteme buradan giriş yapıyorsunuz.

Daha sonra alt kısımda yer alan ad, soyad, il, ilçe bölümlerini doldurmanız gerekiyor. Bu kısımları doldurduktan sonra hemen altta yer alan doğrulama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Doğrulama işleminin ardından bul sekmesine tıklamanız yeterli olacak.

Eğer aynı şehirde, adı ve soyadı aynı olan kullanıcılara denk gelirseniz bu durumda ise kapsamlı arama kısmını kullanmanız gerekecek. Kapsamlı arama kısmında mahalle bölümüne kadar giriş yapmak gerekiyor. Ardından yeniden sorgulama gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kez sorgulamanın ardından daha net bilgi alabiliyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi numarayı öğrenmek için kişinin rehber kaydına izin vermiş olması gerekiyor. Aksi durumda numara size ulaştırılmıyor.

isimden Numara Sorgulama

Turkcell Numara Sorgusu

Turkcel numara sorgusu için ise belirlenen numarayı aramam gerekiyor.  11832 numarasını arayarak kişi bilgilerini verip numarayı öğrenebiliyorsunuz. Yine bu kısımda da aynı durum geçerli. Eğer kullanıcı numarası için izin vermediyse, numaraya ulaşmanız mümkün değil. Ayrıca bu numara üzerinden tek seferde 5 numara öğrenimi yapılabildiğini de ekleyelim.

Vodafone Numara Sorgulama

Vodafone da yine numara üzerinden sorgulama yapan operatörlerden bir tanesi. 11842 numarasını arayarak yine numara sorgulaması gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tüm bunların dışında İsimden Numara Sorgulama işlemi için kullanılan bazı uygulamalardan var. Fakat bu uygulamaların önerilmeyen uygulamalar olduğunu belirtelim. Kişisel bilgi güvenliği için çok fazla bu tip uygulamaları kullanmamak gerekiyor.

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