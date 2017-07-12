İşlemci Sıcaklığı Yükselirse Ne Olur? Nasıl Düşürülür?

İşlemci sıcaklığı çoğu durumlarda hızlı bir şekilde yükseliş gösterebilmektedir ve yine düşürülmesi de oldukça güç olabilmektedir. İşlemci sıcaklığının yükselmesine sebep olan birçok faktör vardır yine bu faktörleri inceleyerek sıcaklığı nasıl düşürebileceğimizi analiz edebiliriz. Ancak önemli bir husus var. Önce işlemci sıcaklığının yükselmesi ne demek bunu incelemeliyiz. İşlemci bilgisayarımızın beyni gibidir. Bilgisayarımız içerisinde sürekli olarak çeşitli işlemleri yönetmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirirken de sürekli olarak ısınmaktadır ve sıcaklığı yükselmektedir. İşte tam bu durumda devreye fan girmektedir ve işlemci sıcaklığını sabit tutmaktadır. Normal işlemci sıcaklığı seviyesi 35 ile 45 derece arasındadır.

Sıcaklık Düşürülemezse Ne Olur?

İşlemci sıcaklığı düşürelemezse ne olur? İşlemci sıcaklığı eğer düşürülemezse işlemci işlemlerini gerçekleştiremeyeceğinden dolayı bilgisayarda daha fazla kasmalar meydana gelecektir. Oyun dahi oynayamayabilirsiniz. Dosya kopyalama işlemini de gerçekleştirirken zorlanabilir bilgisayar. Hatta eğer sıcaklık seviyesi 100 dereceye ulaşırsa BIOS devreye girerek bilgisayarınızı kapatacaktır. Bazı kişilerin şikayeti bilgisayar açıldıktan sonra bilgisayarın kendini kapatmasıdır. Bu durumun sebebi işlemcinin aşırı ısınması ve BIOS’un bilgisayarı kapatmasıdır. Tabi ki bunu koruma amaçlı yapıyor. Eğer BIOS içerisinde sıcaklık kontrol sigorta ayarı yoksa yani bu ayar aktif değilse işlemciniz yanabilir ve diğer parçalara da zarar verebilir. Bu parçalar RAM, Harddisk gibi değişebilmektedir.

İşlemci Sıcaklığı Nasıl Düşürülür?

İlk olarak işlemci sıcaklığınızı nasıl ölçebileceğinizi yazalım ve sonra da işlemci sıcaklığını nasıl düşürebileceğinizden bahsedelim. İşlemci sıcaklığını düşürmek için yapabileceğiniz bir kaç yöntem var elbet. İlk olarak FAN parçasını yerinden sökmelisiniz. Fan parçasını yerinden söktükten sonra içeride yer alan bütün tozları güzel bir şekilde temizleyin. Sonrasında FAN parçasını geri yerine takın. Yine FAN’ın yerine tam oturmamış olması bilgisayarınızın sürekli olarak kapanıp açılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden bu hususa son derece dikkat edin. Fan parçanız yerine oturduktan sonra bilgisayarınızı toplayabilirsiniz. Toplama işlemi bitince de artık işlemci sıcaklığınızın yerine geldiğini, 35 – 45 seviyelerinde seyrettiğini göreceksiniz. Eğer sorun hala düzelmemişse işlemci macununuz kurumuş olabilir. İşlemci macunu sıcaklığı fan demirine ileten maddedir. İşlemci macununu da yine bilgisayarcılardan satın alarak uygulayabilirsiniz. Unutmamalısınız ki işlemci macununu bir fındık tanesi kadar uygulamalısınız. Bir fındık tanesinden fazlası taşabilir. Yine işlemci demirine kadar sökmeniz gerekmektedir. Bunu da YouTube üzerinde videolu anlatımları izleyerek yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır.