Google’ın işletim sistemi dünyasına giriş yapmasını sağlayan Chrome OS işletim sistemi, epey bir gündem olmaya başladı. İlk olarak belli başlı birkaç modelde kullanılan ve dizüstü bilgisayar serilerinde yayılmaya çalışan bir işletim sistemi olarak gördüğümüz Chrome OS, bunun hemen sonrasında ise daha geniş bir alana yayılmaya başladı.

Artık kullanım oranları da giderek yükselen işletim sisteminin, son olarak tablet modellerinde de kullanılmaya hazırlandığı belirtilmişti. Ancak hangi tablet serisinde kullanılacak? Ne zaman tanıtılacak? Bu tabletin özellikleri neler olacak? Bu konularda hiçbir bilgi elde edememiştik. Şimdi ise Chrome OS kullanan ilk tablet modeli ortaya çıktı.

Chrome OS İle Acer Tablet

BETT Show 2018 kapsamında ortaya çıktığı belirtilen yeni Chrome OS tablet modellerinin, Acer markasına ait olduğu açıklandı. Markanın resmi tanıtımı değil ancak fuara katılan kullanıcılar için yaptığı tanıtım sırasında yasak olmasına rağmen çekilen bir fotoğrafla yeni tablet ortaya çıktı.

Tabletin görsellerinin paylaşılmasıyla beraber Chrome OS kullandığı net bir şekilde görülüyor. Acer tablet modelinin özellikleri kısmında ise hiçbir detay verilmedi. Sadece yeni işletim sisteminin arayüzü görüntülendi ve bu görsellerle beraber 10 inç civarlarında bir tablet modeli sunulacağı görüldü. Bunun dışında fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay ise tabletlerin yanında yer alan akıllı kalemler oldu.

Google’ın işletim sisteminin en büyük artısı olacak olan yeni çizim modları için kullanılabileceği belirtilen akıllı kalemlerin, yetenekleri kısmında da pek bir bilgi sahibi olamadık. Zaten bu görsellerinde paylaşıldıktan hemen sonra silindiğini ekleyelim. Muhtemelen Google’ın yeni I/O konferansı kapsamında en azından söz edilmesi beklenen tabletlerin fiyatları ve teknolojileri kısmında da böylelikle daha fazla bilgi elde etme şansımız olacak.

Fakat bu görseller kesin olarak gösteriyor ki Google beklenen desteğini sonunda vermeye başlayacak. Firmalarla yapılan anlaşmaların ne kadar etkili olacağı ve tablet sınıflarında işletim sisteminin yayılıp yapılmayacağını bilmek zor. Google’ın ya da doğrudan Acer tarafından tanıtımın yapılmasından sonra Chrome OS işletim sisteminin tablet yeteneklerinin neler olduğunu görmek mümkün olacak. Bunun için açıklamaları ve detaylandırmaları beklemek gerekecek.