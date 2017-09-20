Rusya merkezli YotaPhone şirketi yeni telefonu Yota3’ü tanıttı. Yeni telefonun en büyük özelliği çift ekrana sahip olmasıyken, ön tarafta bulunan ekran da kavisli tasarımıyla bir hayli ilgi çekiyor.

Telefon hakkında daha önce sızıntılar ortaya çıkmıştı. Çin’de yapılan lansmanda ortaya çıkan bilgiler ile sızdırılan bilgiler pek de farklı değil. Yota 3 isimli cihazın ana ekranı 5.5-inç 1080p AMOLED iken, arka tarafında ise 5.2-inç 720p E Ink Carta II özelliğinde ekranı bulunuyor. Ayrıca Yota 3’ün 12MP’lik bir arka kamerası bulunurken, 13MP çözünürlüğünde de bir ön kamerası var. Parmak izi sensörü ve hızlı şarj desteği sunan cihaz gücünü Snapdragon 625’ten alıyor. Ayrıca 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza barındıran Yota 3, 3300 mAh bataryayla kullanıcıları karşılıyor.

560 dolar fiyat etiketine sahip olan Yota 3 şu an için Çin ve Rusya’da satışa sunulacak. Siyah ve mavi renk seçenekleri olacak. Fakat ilk gelen tepkiler pek iyi yönde değil. Çin kaynaklı bazı siteler, kullanıcıların bu tip bir cihazdan şimdilik çekindiğini söylüyor.