Samsung, iddialı akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Marka son olarak geçtiğimiz aylarda yeni ser akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Galaxy A8 Plus ve Galaxy A8 olarak tanıtımı yapılan yeni akıllı telefonların, orta segment için yeni amiral gemisi olması da bekleniyordu.

Tanıtımdan hemen sonrada beklentiler karşılandı ve Galaxy A8 Plus ve Galaxy A8 sistemleri kullanıcılar tarafından bir hayli sevildi. Ocak ayı içerisinde Avrupa pazarında satışa çıkacağı açıklanan modellerin, Türkiye satışı konusunda ise ne tarih ne de fiyat açıklaması da yapılmamıştı. Şimdi ise beklenen fiyat açıklaması geldi. Fakat fiyat aralıkları amiral gemisi serilerini pek aratmıyor, belirtelim.

Galaxy A8 Plus ve Galaxy A8 Türkiye Fiyatları

Her iki model içinde hem satışlar başladı hem de fiyat açıklamaları geldi. Telefonların özelliklerinden başlayalım.

Galaxy A8 Özellikleri ve Fiyatı

Tasarım kısmında yenilenen bir akıllı telefon olarak gördüğümüz Galaxy A8, son amiral gemisi modelinde olduğu gibi geniş ekran kullanımına yer veriyor. Samsung bu modelde amiral gemisi tasarımına çok yakın bir tasarım kullanmış.

Yine çerçevesiz ekran kullanan marka, sadece ön kamera bölümüne yer ayırmış gibi duruyor. Tabii ki ön kısımda fiziksel bir tuş bölümünün bulunmadığını da eklemek gerekiyor. Arka tasarımda da amiral gemisi serilerin benzeri bir tasarım söz konusu. Tek arka kamera ve hemen altında da bir parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Geçelim teknik özelliklere.

Teknik özelliklere ekran kısmından başlayacağız. Galaxy A8 akıllı telefonları, ekran kısmında 5.6 inç boyutuna sahip. 5.6 inç ekran boyutuna sahip olan telefonda FHD+ ekran çözünürlük değerleri sunuluyor ve bu değer 1080 X 2220 olarak açıklandı. Teknoloji kısmında ise Samsung’un standart teknolojisini gördük.

Toplamda 8 çekirdekli işlemcilerinin bulunduğu Galaxy A8 Plus ve Galaxy A8 serisinin ana modeli, Samsung’un kendi işlemci serisini kullanmakta. 2 adet 2.2 GHz Cortex A73 çekirdeği ve 6 adet 1.6 GHz Cortex A53 çekirdeklerini kullanan Exynos 7885 işlemcilerinin yer verildiği akıllı telefonlar, maksimum olarak 2.2 GHz hız değerine ulaşıyor.

Mali G71 grafik yongası bulunan telefon, 32 GB ve 64 GB depolama alanlarını da kullanmakta. Bu modelin tek RAM bellek miktarına sahip olduğu ve bellek miktarının da 4 GB olduğunu da ekleyelim.

Bunların dışında en büyük artısı ön kamera sistemi olan telefon, önde 16 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera kullanmakta. Arka kısımda ise tek arka kamera olan 16 MP değerinde bir kamera var. 3000 mAh batarya kapasitesi ise konu hakkında son detayımız. Bu özelliklerle beraber standart modelin fiyatı ise 2.899 TL olarak açıklandı.

Galaxy A8 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy A8 Plus ve Galaxy A8 ikilisinin daha iyi modeli olarak karşımıza çıkan Plus modelinin, ekran kısmında 6 inç ekran kullandığını göreceğiz. Çözünürlük ve teknoloji kısmı ise aynı. RAM kısmında ise hem 4 GB hem de 6 GB RAM bellek seçimleri mümkün. Ayrıca batarya kapasitesi de 500 mAh değerinde daha fazla. Plus modelinin fiyatı ise 3.299 TL.