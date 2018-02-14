Tanıtımı için geri sayımın başlatıldığı amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9, hızla yaklaşmaya devam ediyor. Android’in temsilcisi görevinde olacak olan yeni akıllı telefonların, tanıtımının bu kadar çok yaklaşması, özelliklerinde ortaya çıkmasına neden oldu.

Snapdragon 845 işlemcileri, 6 GB RAM bellek miktarı, geniş ekran gibi detayları paylaşılmaya devam eden akıllı telefonların, şimdi ekran görselleri paylaşıldı. Fakat bu kez Galaxy S9 modeli için paylaşılan görsellerin bambaşka detayları sunduğunu da belirtelim. Öyle ki bu kez yeni akıllı telefonların canlı görselleri olduğu belirtilen görseller yayınlandı.

Galaxy S9 Tasarımı Nasıl?

Galaxy S9 modelinin canlı görüntüleri olarak yayınlanan bu görüntüler, yeni akıllı telefonların tasarımlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre akıllı telefonların, çok daha geniş bir ekran sunduğunu görüyoruz. Galaxy S8 akıllı telefonlarında olduğu gibi oldukça geniş bir ekran kullandığı görülen akıllı telefonların, çok daha geniş ekranla geleceğini de söylemek yanlış olmaz.

Öyle ki yan kısımlarda tamamen çerçevesiz bir ekran kullanımı yapılmış durumda. Üst ve alt kısımda ise tırnak ucunu biraz daha geçen bir çerçeve bölümü var. Eski modelin ekranlarına göre biraz daha geniş bir yüzey kullanımı yaptığı görülen telefonların, arka yüzeyi ise görüntülenmiyor. Fotoğrafların sadece ekran kısmını yansıttığını görüyoruz.

Bu nedenle parmak izi sensörlerinin yerleşimini de görmek mümkün olmadı. Fakat ön kısımda parmak izi sensörlerinin bulunmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece sanal bir home tuşuna yer verildiğini görmekteyiz. Ekranın en alt kısmında bu sanal butonların yer aldığını görmekteyiz. Tüm bu detaylar ve bu zamana kadar gelen bilgiler, Galaxy S9 akıllı telefonlarının çok iddialı seriler olacağını gösteriyor.

Galaxy S9 akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında daha detaylı olarak öğrenebileceğiz ancak Android akıllı telefonları için yeni bir yıldız geliyor demek yanlış olmaz. Bunun dışında tüm bu görseller ve detayların Samsung tarafından doğrulanmamış olan detaylar ve görseller olduğunu da ekleyelim. Yani henüz tüm bunlar iddia aşamasında. Tanıtım yaklaşmış olsa da kesinlik kazanmış özellikler yok.